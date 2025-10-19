さばのうまみとピリ辛キムチが食欲をそそる元気スープ！「気の巡り」をよくしたり「気を補う」食材の魚やにらがたっぷり


気分が落ち込んだときや心がモヤモヤするときは、香りやうまみで気持ちを前向きにしてくれるスープがおすすめ。食材の持つ力で体内の巡りを整え、心と体のバランスをサポートしてくれます。ボリューム満点なので、おかずスープとしても◎ですよ。

＜気分が落ち込むときや、やる気が出ないときにおすすめの食材＞

「気」（※）を補ったり、巡りをよくしたりする食材

カレー粉、玉ねぎ、長ねぎ、にら、肉類、かぼちゃ、しいたけ、米など

「気」を補う食材

魚類、肉類、納豆、アボカドなど

※「気」：薬膳では生命のエネルギー源であり、不足すると元気がなくなると考えられています

■キャベツと豚肉のしそチーズスープ

チーズがまろやかな味のまとめ役に

キャベツと豚肉のしそチーズスープ


【材料・2人分】

豚こま切れ肉…120g

ピザ用チーズ…40g

キャベツ…2枚（約100g）

玉ねぎ…1/4個

青じそ…5枚

A

　しょうゆ…小さじ1

　塩…小さじ1/4

　水…2と1/2カップ

オリーブ油　粗びき黒こしょう

【作り方】

1．キャベツは食べやすい大きさにちぎり、玉ねぎは縦薄切りにする。

2．鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、玉ねぎを入れて炒める。しんなりしたら豚肉を加えて炒め、肉の色がほぼ変わったらキャベツとAを加える。煮立ったらふたをし、弱火で約10分煮る。

3．こしょう少々をふり、しそをちぎって加え、さっと混ぜてチーズを散らす。ふたをしてチーズが溶けるまで煮る。

（1人分255kcal／塩分1.5g　レシピ考案／齋藤菜々子）

■ソーセージとかぼちゃのカレースープ

カレーの香りが食欲をそそる！

ソーセージとかぼちゃのカレースープ


【材料・2人分】

ウインナソーセージ…4本

かぼちゃ…1/8個(正味約150g)

玉ねぎ…1/2個

ミニトマト…6個

A

　しょうゆ、中濃ソース…各大さじ1/2

　カレー粉…小さじ1

　塩…小さじ1/3

　砂糖…ふたつまみ

　水…2と1/2カップ

バター　粗びき黒こしょう

【作り方】

1．かぼちゃは小さめの一口大、玉ねぎは1cm四方、ミニトマトは縦半分に切る。ソーセージは斜め半分に切る。

2．鍋にバター10gを中火で溶かし、玉ねぎを入れて炒める。うすく色づいてきたらソーセージ、かぼちゃ、Aと、好みでローリエを加え、煮立ったらふたをして弱火で6〜7分、かぼちゃがやわらかくなるまで煮る。

3．ミニトマトを加えて中火にし、トマトが少しくずれるまで煮る。器に盛ってこしょう少々をふり、好みでパセリのみじん切りを散らす。

（1人分262kcal／塩分2.8g　レシピ考案／齋藤菜々子）

■さばチゲ

さばと厚揚げでボリューム満点

さばチゲ


【材料・2〜3人分】

さば水煮缶…1缶(約190g)

厚揚げ…1枚(約200g)

にら…1/2わ

白菜キムチ…150g

A

　おろしにんにく…小さじ1

　とりガラスープの素…小さじ1/2

　みそ…小さじ2

　ごま油…大さじ1/2

　水…3/4カップ

【作り方】

1．にらは4cm長さに切る。厚揚げは水けを拭き、横半分、縦4等分に切る。

2．口径約18×深さ5〜6cmの耐熱の器にさばの缶汁とAを混ぜ合わせ、キムチを加えて混ぜる。厚揚げを広げて入れ、さばを大きめにほぐしてのせ、おおうようにしてにらをのせる。

3．ラップをかけて600Wで8分レンチンし、ざっと混ぜてから食べる。

（1人分234kcal／塩分2.8g　レシピ考案／上島亜紀）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

気分が落ち込むときや、やる気が出ないときは、かぼちゃなどの甘みのある野菜で心をゆるめたり、にらやねぎで巡りを整えて活力を補うのが◎。スープで食べやすく、体も温まるので心のモヤモヤも和らぎそう。1品あれば立派なおかずになるボリューム感も嬉しいですね。

