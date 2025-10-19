【簡単薬膳】心がモヤモヤして気持ちを切り替えたいときに。心と体に寄り添うあったかスープ3品
【画像を見る】豚肉入りでボリューム満点！巡りをよくする食材で前向きに「キャベツと豚肉のしそチーズスープ」
気分が落ち込んだときや心がモヤモヤするときは、香りやうまみで気持ちを前向きにしてくれるスープがおすすめ。食材の持つ力で体内の巡りを整え、心と体のバランスをサポートしてくれます。ボリューム満点なので、おかずスープとしても◎ですよ。
＜気分が落ち込むときや、やる気が出ないときにおすすめの食材＞
カレー粉、玉ねぎ、長ねぎ、にら、肉類、かぼちゃ、しいたけ、米など
「気」を補う食材
魚類、肉類、納豆、アボカドなど
※「気」：薬膳では生命のエネルギー源であり、不足すると元気がなくなると考えられています
■キャベツと豚肉のしそチーズスープ
チーズがまろやかな味のまとめ役に
【材料・2人分】
豚こま切れ肉…120g
ピザ用チーズ…40g
キャベツ…2枚（約100g）
玉ねぎ…1/4個
青じそ…5枚
A
しょうゆ…小さじ1
塩…小さじ1/4
水…2と1/2カップ
オリーブ油 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．キャベツは食べやすい大きさにちぎり、玉ねぎは縦薄切りにする。
2．鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、玉ねぎを入れて炒める。しんなりしたら豚肉を加えて炒め、肉の色がほぼ変わったらキャベツとAを加える。煮立ったらふたをし、弱火で約10分煮る。
3．こしょう少々をふり、しそをちぎって加え、さっと混ぜてチーズを散らす。ふたをしてチーズが溶けるまで煮る。
（1人分255kcal／塩分1.5g レシピ考案／齋藤菜々子）
■ソーセージとかぼちゃのカレースープ
カレーの香りが食欲をそそる！
【材料・2人分】
ウインナソーセージ…4本
かぼちゃ…1/8個(正味約150g)
玉ねぎ…1/2個
ミニトマト…6個
A
しょうゆ、中濃ソース…各大さじ1/2
カレー粉…小さじ1
塩…小さじ1/3
砂糖…ふたつまみ
水…2と1/2カップ
バター 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．かぼちゃは小さめの一口大、玉ねぎは1cm四方、ミニトマトは縦半分に切る。ソーセージは斜め半分に切る。
2．鍋にバター10gを中火で溶かし、玉ねぎを入れて炒める。うすく色づいてきたらソーセージ、かぼちゃ、Aと、好みでローリエを加え、煮立ったらふたをして弱火で6〜7分、かぼちゃがやわらかくなるまで煮る。
3．ミニトマトを加えて中火にし、トマトが少しくずれるまで煮る。器に盛ってこしょう少々をふり、好みでパセリのみじん切りを散らす。
（1人分262kcal／塩分2.8g レシピ考案／齋藤菜々子）
■さばチゲ
さばと厚揚げでボリューム満点
【材料・2〜3人分】
さば水煮缶…1缶(約190g)
厚揚げ…1枚(約200g)
にら…1/2わ
白菜キムチ…150g
A
おろしにんにく…小さじ1
とりガラスープの素…小さじ1/2
みそ…小さじ2
ごま油…大さじ1/2
水…3/4カップ
【作り方】
1．にらは4cm長さに切る。厚揚げは水けを拭き、横半分、縦4等分に切る。
2．口径約18×深さ5〜6cmの耐熱の器にさばの缶汁とAを混ぜ合わせ、キムチを加えて混ぜる。厚揚げを広げて入れ、さばを大きめにほぐしてのせ、おおうようにしてにらをのせる。
3．ラップをかけて600Wで8分レンチンし、ざっと混ぜてから食べる。
（1人分234kcal／塩分2.8g レシピ考案／上島亜紀）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
気分が落ち込むときや、やる気が出ないときは、かぼちゃなどの甘みのある野菜で心をゆるめたり、にらやねぎで巡りを整えて活力を補うのが◎。スープで食べやすく、体も温まるので心のモヤモヤも和らぎそう。1品あれば立派なおかずになるボリューム感も嬉しいですね。
監修／齋藤菜々子 撮影／よねくらりょう・豊田朋子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝畠山麻美