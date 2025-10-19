

プライベートに干渉してくる上司が原因で、強いストレスを抱える人がいます（画像：siraanamwong／PIXTA）

メンタルヘルスの専門家として、行政機関や民間企業で多くの人の相談を聴き、カウンセリングを行う心理学者、舟木彩乃氏によると、相談内容の9割は人間関係に関するものだといいます。厚生労働省の調査でも、働く人が感じる強いストレスの原因の多くは「職場の人間関係」です。上司、部下、同僚──どの職場にも必ず「あなたを憂鬱にする人」が存在します。

その心理的背景を理解し、自分を守るスキルを身につけることこそ、快適に働き続けるための第一歩です。本稿では、舟木氏の新刊『あなたの職場を憂鬱にする人たち』から、具体的な事例を一部抜粋・転載して紹介します。

これは公私の境界がわからず、プライベートに干渉してくる上司の話です。

上司に悪気はないとしても、多くの人は仕事とプライベートをきちんと分けたいし、私的領域は尊重してほしいと思うでしょう。他人である上司の介入で、プライベートがかえって混乱することもあります。

しかし、表立って上司と一線を画すと機嫌を損ね、仕事で不利益を受ける心配もあります。どうしたら良いでしょうか。

上司が家庭事情に介入してくる

山田さん（仮名、女性30代）は、出産・育児を機にライフワークバランスが整備され、テレワークが多い今の会社に転職してきました。彼女は会社員の夫と保育園に通う子どもの3人暮らしで、子どもの体が弱いため、頻繁に保育園から迎えにきてほしいと呼び出しがあることから、転職を決意したのでした。

山田さんは、今の働き方は気に入っているのですが、上司である課長（女性40代）が苦手です。

課長は、良く言えば面倒見がいいタイプで、部下から頼られることに喜びを感じているようなところがあります。彼女が転職してきて間もないころは、出社する度に「女子トークしよう」などと言って、ランチに誘ってくれたのですが、そのランチ時間が彼女にとっては大きなストレスでした。

課長の女子トークは、「ぶっちゃけ」という枕詞（まくらことば）が頻繁に出てきます。

「ぶっちゃけさ、うちの課のメンバーってどう？」とか、「ぶっちゃけ、旦那さんって、どこの会社のどんなポジションなの？」などと、課長は不躾な質問ばかりしてきます。

さらに聞いてもいないことに対して、「私的には……」と言って話し出し、我流アドバイスがずっと続くような感じでした。課長は山田さんに限らず、部下の性格や生活の状況、日頃の行動まで常に把握していたいようで、頻繁に会議や面談を設定していました。

テレワーク中、課長は数時間おきにSNSやズームで、部下たちの仕事状況をしつこく確認してきます。たまに山田さんが別の対応で手が離せず返事が遅れると、勝手に家庭環境の問題だと思い込み、困っているのではないかと何度も聞かれました。

たしかに課長の想像通り、子どもの体調不良で保育園に行けないときなどは面倒を見ながらテレワークをすることもありました。しかし、それについては入社前に了承済みのはずでした。

それでも、課長とオンラインで打ち合わせしているときに子どもの泣き声などが聞こえると、課長が「もしかしてワンオペ？」などと大げさに言っては、「私になんでも相談して」と言ってきます。

しかし、夫は家事や育児に特に非協力的でもありませんでしたし、夫婦二人暮らしの課長に子育てのことを相談する意味も、あまり見出せませんでした。

ストレスで日常生活にも影響が…

ある日、急ぎの案件で少し遅い時間帯に課長とオンラインミーティングをしていたときのことです。帰宅してきた夫が、山田さんがオンラインミーティング中とは知らず、「今夜の夕食ってどうなっている？」といった類いのことを玄関のほうから聞く声がマイクに入ってしまいました。

その声を聞いた課長は、「あなた、夫をもっと教育したほうがいい。うまい扱い方を教えてあげるから」と言って、自分の成功体験をもとに熱弁してきたそうです。

それ以降、「その後、ご主人さんとはどんな感じ？」とよく聞いてきたそうですが、山田さんは説明するのも面倒に思って、課長のアドバイスに納得したような素振りを見せて受け流していました。

そのような状況では、リモート勤務が多くても山田さんのストレスはどんどん溜まっていきました。

課長からいろいろと諭されて以降、家事や育児で仕事を中断するのが憚られ、また夫や子どもの声が聞こえていないかなども気になってしまい、テレワークがしにくくなったそうです。

チャットにすぐに反応しないと、「（夫の）教育、頑張ろうね！」などという見当外れな応援のメッセージが入ったりもしました。

やがて山田さんは、課長に対して頻繁に“苛立ち”を感じるようになり、さらに課長に対する明確な“怒り”を意識するようになりました。それが限界まで大きくなったのは、課長から、山田さん夫婦と課長夫婦4人でオンライン飲み会をしようという提案をもらったときでした。

課長は飲み会を通して、自分の夫と一緒に山田さんの夫を“イクメン”にすべくアドバイスするというのです。山田さんはあまりの腹立たしさに、提案をもらって以降、眠れなくなったり食欲がなくなったりして、日常生活にも影響が出はじめたということでした。

コントロール欲求が強い上司への対処

この課長のようなプライベートに介入する上司の心理的背景には、なにがあるのでしょうか。

まずは、課長はコントロール欲求が強いタイプであり、職場の人間関係の境界線についての認識が曖昧であるといえるでしょう。部下の状況を細かく管理して把握しておかないと、安心感が得られないのです。

そのため、場合によっては職場だけでなく私生活にも介入が及び、それが部下の選択や行動に対する「指導」や「アドバイス」という形で現れることになります。

このようなタイプの人は、自己愛がゆがんでいることが多いようです。自分に対して自信が持てないため、他人の領域にまで踏み込んでアドバイスをすることで、自分を満たしているようなところがあるのです。

さらに職場によっては（世代や社風にもよりますが）、ハラスメントの知識が行き届いていないこともあります。職場を家族や友人のように考えるタイプの上司は今でも一定数いて、部下のプライベートに関与することが美徳だと思っているようなところがあります。

このような上司にあたった場合、どうすればよいでしょうか。

今回、山田さんは転職してきたばかりという特殊な状況であったため、同僚はどう対応しているのかなどが見えにくかったようです。課長の干渉がエスカレートしてきた時点で、信頼できそうな同僚にそれとなく対応法を聞いたり、さらに上の上司に相談したりするなどの方法も、検討すればよかったと思われます。

今回のケースは、山田さん自身がネガティブな感情に飲み込まれてしまい、ストレス反応が日常生活にも出ていたこと、課長に対して明確な意思表示ができていなかったことが問題でした。

“怒り”の感情についてですが、心理学では、違和感を抱く不快な一次感情が、二次感情である怒りを引き起こすといわれています。心というコップに不快な感情という水が徐々に溜まっていき、満杯になると、怒りという二次感情になってあふれ出すということです。

強い怒りは攻撃的に発散されることも多く、他者に向かうと人間関係が悪化することがあります。

逆に、自分のうちに怒りを溜め込んでしまうと、山田さんのように睡眠や食欲に影響が出たり、自己嫌悪に陥ってうつ状態になったりすることもあります。

“怒り”は取り扱いが難しい感情です。人間関係に起因する怒りの場合は、二次感情である怒りの段階に至ってしまう前に、自分の不快な感情を相手側に伝えることが重要です。

相手に伝わりやすい表現を意識

伝え方としては、他者への配慮をしたうえで自分の主張をする自己表現（アサーティブな表現）を意識すると、うまく伝えられることが多いと思います。





筆者は山田さんから相談を受けたとき、課長の気遣いには感謝すると前置きしたうえで、家庭の事情はプライベートなことなので職場に迷惑をかけていない限りは分けて考えたいこと、また、誤解があったのかもしれないが自分は家庭のことで悩んでいないことを伝えるようアドバイスしました。

課長にうまく自分の考えを伝えられたと感じた彼女は、アサーティブな伝え方のトレーニングを始めたそうです。

コロナ禍以降、テレワーク導入企業が多くなりました。働きやすくなったという声もある一方で、すぐに反応を求める上司に困っているという相談も増えました。

管理職が部下の仕事ぶりが気になって必要以上にコンタクトを取ろうとするため、部下は監視されていると捉えて、それがストレスとなるようです。

テレワークを導入した企業は、部下の管理方法のルールを定めたり、コミュニケーションのあり方について社内で共有したりすることが求められます。また、テレワークにも対応したハラスメント研修なども検討するとよいでしょう。

（舟木 彩乃 ： 心理学者、公認心理師、精神保健福祉士、官公庁カウンセラー）