【10月18日のB1結果】千葉Jが開幕6連勝、ホグのダンクで劇的逆転…滋賀は“意図的なFT失敗”で接戦制す

10月18日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節のGAME1が行われた。

千葉ジェッツと群馬クレインサンダーズの一戦は劇的な決着となった。1点を追いかける千葉Jは、残り数秒のラストプレーで渡邊雄太が3ポイントシュートを放つも、これはリングに弾かれる。リバウンドに飛び込んだ富樫勇樹がタップでシュートを狙うがこれも決まらず、万事休すかと思われた瞬間、空中でボールを掴んだディー・ジェイ・ホグがそのままリングに叩き込む劇的なブザービーターダンクを炸裂。80－79で千葉Jが逆転勝利を飾り、Bリーグ開幕以来クラブ史上初となる開幕6連勝を達成した。

ゼビオアリーナ仙台では、昨シーズンの中地区王者である三遠ネオフェニックスに仙台89ERSが挑んだ。試合は終盤までもつれる大接戦となったが、ホームの大声援を受ける仙台がわずかに上回り、82－79で勝利。ジャレット・カルバーが19得点、セルジオ・エル ダーウィッチが13得点8リバウンド7アシストと新加入選手の活躍が光る試合となった。

滋賀レイクスと大阪エヴェッサの一戦も、最後まで目の離せない展開に。同点で迎えた残り3.8秒、滋賀のトーマス・ウィンブッシュが2本のフリースローを獲得。1本目を決めて1点を勝ち越すと、前田健滋朗ヘッドコーチの指示のもと、2本目を意図的に失敗。リバウンドを奪った大阪のミスを誘い、71－70で劇的な勝利を飾った。試合後、ウィンブッシュは「上手く外すことができた」と、勝利を手繰り寄せたクレバーなプレーを振り返っている。

そのほか、広島ドラゴンフライズは佐賀バルーナーズを相手に114得点を挙げる猛攻を見せて勝利。琉球ゴールデンキングスも秋田ノーザンハピネッツに100－69と大勝し、強さを見せつけた。アルバルク東京はホームで茨城ロボッツを81－68で下している。

10月18日のB1試合結果一覧は以下の通り。

■10月18日のB1試合結果



仙台 82－79 三遠



千葉J 80－79 群馬



滋賀 71－70 大阪



広島 114－92 佐賀



越谷 64－62 京都



A千葉 95－99 富山



川崎 72－86 名古屋D



三河 82－90 宇都宮



島根 81－66 横浜BC



秋田 69－100 琉球



北海道 74－91 FE名古屋



A東京 81－68 茨城



SR渋谷 76－85 長崎