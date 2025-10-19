Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、2025年12月31日をもって“フェーズ2”を完結。2026年1月1日より“フェーズ3”を開幕することを発表した。

今年7月8日にデビュー10周年を迎え、全楽曲での国内累計ストリーミング数が100億回を超える史上初のアーティストにもなったミセス。本稿では、国民的バンドへの階段を駆け上がっていった彼らの、フェーズ2の快進撃を振り返っていきたい。

華々しいフェーズ2開幕から積み上げてきた“史上初”の快挙

2022年3月18日、約1年8カ月ぶりの新曲「ニュー・マイ・ノーマル」のリリースとともに、ミセスの“フェーズ2”は開幕した。休止期間を経てどのような楽曲が届けられるのか――多くの人が想像を巡らせていたかと思うが、カラフルなサウンドの「ニュー・マイ・ノーマル」はいかにもミセスらしく、待っていたファンへの感謝と再始動の覚悟が伝わってくる作品だった。同年7月8日には4thミニアルバム『Unity』をリリースし、同日にワンマンライブ『Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”』を開催。ファンと再会の喜びを分かちあった。

2023年4月にはテレビドラマ『日曜の夜ぐらいは…』（テレビ朝日系）の主題歌「ケセラセラ」を発表し、同曲も収録された5thアルバム『ANTENNA』が7月にリリースされた。「ケセラセラ」は日常に寄り添う応援歌として人気を集め、年末の『第65回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）にて大賞を受賞。この年、念願だった『第74回NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たした（歌唱曲は「ダンスホール」）。

音楽シーンでの存在感が強まっていくと同時に、ライブの規模も拡大していった。2023年はアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』の後、8月に埼玉・ベルーナドームにて初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を開催。2024年7月には兵庫・ノエビアスタジアム神戸と神奈川・横浜スタジアムにて、日本のバンドとしては史上最年少でのスタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』を成功させた。アリーナ、ドーム、スタジアムという着実なステップアップは、ミセスの音楽を求める人が増え続けていることを物語っていたと思う。さらに、2024年10月～11月にはKアリーナ横浜にて、同会場では初となる10日間にわたる定期公演『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催。“史上初”や“規格外”といった言葉が似合うバンドに育っていった。

2024年は、怒涛の5カ月連続新曲リリースが行われた年でもある。なかでも、テレビアニメ『忘却バッテリー』（テレビ東京系）のオープニングテーマとして書き下ろされた「ライラック」はミセスの原点とも言えるギターロックで、“ミセス史上最高難易度のギター”と称された難解なギターフレーズも含めて話題となり、前年に続き2年連続でレコード大賞を受賞。MTVジャパン主催の音楽アワード『MTV Video Music Awards Japan 2025』（MTV VMAJ）でも「Video of the Year」（最優秀ビデオ賞）を受賞し、ほかの受賞作品とあわせて史上初の2年連続4冠という快挙も成し遂げた。

ミセスの音楽が現代に浸透した必然性

2025年5月に開催された音楽アワード『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で、ミセスは最優秀アーティスト賞を受賞。Billboard JAPANの2025年上半期チャートでは、総合ソングチャート「JAPAN Hot 100」、総合アルバムチャート「Hot Albums」、トップアーティストチャート「Artist 100」の主要3部門すべてで首位を獲得した。彼らの音楽が多くの人に届いていることがわかると同時に、こうした華々しい功績は、彼らが絶えずリスナーを楽しませているからこそだろう。2025年は、昨年を上回る6カ月連続新曲リリースを行い、バンドの公式YouTubeチャンネルでは制作の裏側に迫る動画を随時公開するなど、話題に事欠かない。

デビュー10周年となる2025年はベストアルバム『10』のリリースに加え、初の韓国公演『MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025』や、自身が新しい“エンタテインメントメディア”として立ち上げた『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』も開催。7月にはアニバーサリーライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を神奈川・山下ふ頭特設会場で成功させ、10月25日からは初の5大ドームツアー『DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』もスタートする。

フェーズ2の完結、フェーズ3の開幕を発表した生配信にて、大森元貴（Vo/Gt）は「『誰も置いていかないエンタメをやっていこう』という強い意志と目標を持ってスタートさせました」と、バンドがもっと多くの人に知れ渡るようにメディア出演やコラボレーションを積極的に行ってきたと語っていた。こうしたフェーズ2における彼らの軽やかな活動によって、バンドの間口は大きく広がった。加えて、〈ある日突然花が咲いたらラッキー／そんな調子で生きろエヴリデイ〉と歌う「ニュー・マイ・ノーマル」に始まり、〈いつだって大丈夫〉と繰り返す「ダンスホール」や、「なるようになる」の意味を持つ「ケセラセラ」など、困難を受け止めながらも明るい希望を歌ってきたミセスの音楽が現代に広く浸透することは必然だったように思う。

生配信では新しいバンドデザインとバンドイメージカラーが発表されたほか、2026年秋頃に約3年ぶりのオリジナルアルバムがリリースされることも明かされた。まさに、前人未踏の地へと歩みを進めていったフェーズ2。その先のフェーズ3で、私たちはどんな景色を、どんな彼らの姿を目撃できるのだろう。Mrs. GREEN APPLEのさらなる活躍が楽しみだ。

（文＝かなざわまゆ）