¥±¥¤¥ó¤¬¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»400¥´¡¼¥ëÃ£À®¡ª¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¬µÇ°ÃÆ¤Ë
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»400¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥ó¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿22Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊCK¡Ë¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÀ¤º¤Ä¤ò²Ã¤¨¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï³«Ëë7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥±¥¤¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»400¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¡£¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤Ç9¥´¡¼¥ë¡¢¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤Ç5¥´¡¼¥ë¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç2¥´¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à»þÂå¤Î280¥´¡¼¥ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤Î104¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Ï76¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤Î¸ø¼°Àï11»î¹ç½Ð¾ì¤Ç19¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥¤¥ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥óºÇÂç¤Î»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÀª¤¤¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¤¤È¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»î¹çÁ°¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
