セイコーが腕時計の新しい可能性を提案する「セイコー パワーデザインプロジェクト」を立ち上げ、新たなモデルとして1984年の「セイコー ティセ」を現代風に再解釈して発売します。

1984年のブレスレットウォッチをリモデル

パワーデザインプロジェクトはセイコーの社内デザイナーによるもので、腕時計の楽しさや面白さにさまざまな観点から光を当て、 時計の本質と共に探究し、斬新なアイデアを生み出すことを目的としたもの。2022年には「REBIRTH」をテーマに、セイコーの過去のアーカイブから7本を選び、デザイナー独自の視点で新たな解釈を加えたコンセプトモデルを発表しています。

今回は、同社のデザイナー菅沼佑哉氏が、1984年のアクセサリーっぽいブレスレットウオッチ「ティセ」を再生。時計本体と12時側のコマを同じような大きさと形状に設計して一体感を強調。サイズの異なるコマを12時側と6時側で使い分けるなど、今の感覚でも通用するアクセサリーとして、その魅力を引き出しています。

Image: SEIKO WATCH

ポリッシュとヘアラインを使い分けて高級感を強調。6時側から3つ目のコマに施された多面カットも、アクセントとして効いています。

Image: SEIKO WATCH

カラーはシルバー、ブラック、ゴールドの3色。価格はシルバーが5万600円、ブラックとゴールドが各5万6100円です。

今後もセイコーの過去のアーカイブが現代風に生まれ変わるのを期待したいですね。個人的には「茶馬」など1970年前後のクロノグラフが復刻されるとうれしいです。

Source: SEIKO WATCH