期限付きで借りた土地に建設する定期借地権付きマンションの供給戸数が伸びている。

首都圏では２０２５年の年間供給戸数が過去最多となる可能性もある。都市部で不動産価格が上昇するなか、購入者、土地所有者、不動産会社の３者の利点が大きいことで人気が高まっている。

三井不動産レジデンシャルは、京王線笹塚駅（東京都渋谷区）から徒歩４分の場所に、７０年程度の借地権付きマンション「パークタワー渋谷笹塚」（６５９戸）を建設中だ。

販売価格は３ＬＤＫ（約７０平方メートル）が１億６０００万円程度で、月２０００円程度の借地代が必要となるが、近隣の同水準の分譲マンションより約２割安い。マンションを初めて購入する家族などに人気で、第１期販売（２３０戸）は即日完売した。

定期借地権付きマンションを開発する動きは各地で活発になっている。東京都内では日鉄興和不動産が文京区、三菱地所レジデンスが江東区、大阪市内では関電不動産開発が中之島で、それぞれ７０年程度の借地権付きマンションを開発している。

不動産経済研究所によると、首都圏の２５年１〜６月期の新築マンションの供給戸数は、分譲は４年連続で前年から減少したが、定期借地権付きは３・７倍の６３４戸となった。建設状況から想定する年間供給戸数は、過去最多の１５００戸程度となる勢いだ。

地価の上昇が続く市場環境で、土地所有者や不動産会社も定期借地権付きマンションを開発する利点は大きい。

パークタワー渋谷笹塚は、飲食店「新宿中村屋」などを展開する中村屋の工場跡地に建設される。定期借地権付きマンションでの土地の活用を決めた理由について、同社の担当者は「土地を保有し続けた方が長期的な価値も高いと判断した」と説明する。

定期借地権の活用で、不動産会社もマンションの開発機会が拡大する。再開発の進展で都市部で開発に適した土地が少なくなるなか、土地所有者に売却以外の選択肢の提案が可能になる。

定期借地権付きマンションの供給戸数の増加を巡り、不動産調査会社、東京カンテイの高橋雅之上席主任研究員は、「住宅を購入しても１０〜２０年で住み替えを考える人は多い。不動産価格が高騰するなかで購入者、土地所有者、不動産会社のいずれにもメリットがある」と指摘している。

◆定期借地権付きマンション＝長期間の契約で借りた土地に建てられたマンション。購入者は建物だけを所有し、土地については毎月の借地代の支払いが発生する。土地も所有する分譲に比べて購入にかかる初期費用は安い場合が多いが、借地権の期限が近付くと売却が難しくなるというマイナス面もある。