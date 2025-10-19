´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¡Âç¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¡Ö»ä¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¡¢ÀäÂÐ¡ª¡×²ÈÂ²¤«¤é¤â¹¥É¾¤Î½½È¬ÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤ÈÉ×¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GKËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê61¡Ë¤¬19Æü¡¢ºë¶Ì¤Ç¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¡ß¥¤¥ª¥ó¡ØÊñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡ÙµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤Ï»Ò¶¡¤ÈÉ×¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¡£¡¡²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÎÁÍý¡¢ÄêÈÖÎÁÍý¤ò¤¤«¤ì¡Ö¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤³¤½ÍÌ¾¤À¤±¤É¡¢30Ç¯Á°¤È¤«¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡£»ä¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤ÎÎÙ¤Ë¥¿¥¤¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç½½È¬ÈÖ¤ÎÎÁÍý¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡¢¿§¹ç¤¤¤âÎÉ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÄ¹½÷¤Ë¤âÂç¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¶¡¤â·ë¹½´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÜÊÂ¤µ¤ó¤ËÌîºÚ¤â¹ï¤ó¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ï¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¡Ö¤¦¤É¤ó¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£Ì¼¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¤Ê¤á¤³Æþ¤ì¤¿¤ê¡¢ºù¥¨¥Ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¹©É×¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤â¤é¤·¤¿¡£