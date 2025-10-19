ヘラヘラ三銃士・さおりん、ヘルシーな食卓公開「栄養満点」「盛り付け綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが10月18日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気YouTuber「盛り付け綺麗」と話題の豪華夕食
さおりんは「本日の夜ご飯 鶏つくねとサラダでヘルシー系」とテロップを入れ、夕食を紹介。アボカドやトマト、ゆで卵などが彩り良く盛り付けられたサラダと鶏つくねの食卓の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「健康的」「盛り付け綺麗」「栄養満点」「器もおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気YouTuber「盛り付け綺麗」と話題の豪華夕食
◆さおりん、ヘルシーな夕食公開
さおりんは「本日の夜ご飯 鶏つくねとサラダでヘルシー系」とテロップを入れ、夕食を紹介。アボカドやトマト、ゆで卵などが彩り良く盛り付けられたサラダと鶏つくねの食卓の写真を公開した。
◆さおりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「健康的」「盛り付け綺麗」「栄養満点」「器もおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】