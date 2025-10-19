後藤真希、ミニスカからスラリ美脚披露 秋コーデに「スタイル抜群」「綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】タレント・歌手の後藤真希が17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露した。
【写真】後藤真希、美脚際立つミニ丈コーデ
同日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜）への出演を報告した後藤は、ブラウンのミニスカートにブーツを合わせたカジュアルスタイルの写真を公開。スラリと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「秋っぽいコーデ素敵」「脚が綺麗すぎる」「ミニスカート似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
