¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙË½Áö¤¹¤ëÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¿Í¡¹¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤ÊÄÕ½Å¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ú¸åÊÔ¡Û
¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍµµ®¡Ë¤Î´²À¯¤Î²þ³×¤Ç¡¢´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ëµÈ¸¶¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë ¡È½÷Í·¤Ó¤Î»ØÆî½ñ¡É¤ò¡Ö¶µ·±ÆÉËÜ¡×¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦Ï´¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡ÊËÜ¡Ë¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤µ¤Ì¤ÈÀÀ¤¨¡ª¡×¤ÈÇ÷¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡Ö½îÌ±¤Ï¡¢À¶ÑØ¤Ê¿å¡ÊÄê¿®¤ÎÀ¯¼£¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¸µ¤ÎÂù¤Ã¤¿¿å¤Î¡ÊÅÄ¾Â¤ÎÀ¯¼£¡Ë¤Û¤¦¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»ÔÃæ¤Ë¹¤Þ¤ëÍî¼ó¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢ÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í°ìÈÖ¤ÎËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡¢¼«³²¤·¤¿½ÕÄ®¤Ø¤Î»×¤¤¡¢ÉÏº¤ÃÏ¹ö¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤ÊµÈ¸¶¤ÎµßºÑ¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î¡Ö¿´¤Î»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²æÐÖ¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ëÄÕ½Å¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¡Ö²æÐÖ¤Ê¿Í´Ö¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤À¤«¤é¤³¤½ÄÕ½Å¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¸½Âå¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÆÍ¤ÃÁö¤ëÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¤ò²ü¤á¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°ÃÊÌ¤Ê¹¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÄÕ½Å¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ¨¤µ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡Ö½÷Ïº¤Ï¿Æ·»Äï¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ø¹Í¤Î¼Ô¡Ù¡×¤ÈÀâ¤¯¤Æ¤¤
Ï´¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢Á§µÄ¤Î¾ì¤ÇÄê¿®¤òÁê¼ê¤ËÀ¹Âç¤Ë¡Öµº¤±¤¿¡×¡ÊÈãÈ½¤·¤¿¡Ë¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢ºÊ¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Ïµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¥á¥½¥á¥½¤Èµã¤¯¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷¾¤È¤·¤ÆÉ×¡¦ÄÕ½Å¤ò½õ¤±¤ë·è¿´¤ò¤·¡¢Äê¿®¤¬¿®¤òÃÖ¤¯¼ô¼Ô¡¦¼ÆÌî·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢É×¤Ï½÷Ïº¤¬¿È¤òÇä¤ëÍÈÂå¤ò¡¢µÒ¤Ë·ðÌó¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í·Î¤¤Ç¤ÎÎéµ·¤ä½÷Ïº¤Î¿È¤Î¾å¡¢º¸ÍÍ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷Ïº¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¡¢Îéµ·¤ò¼é¤ëµÒ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž£¤È¡¢ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Æ¤¤¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤¿Á°É×¤¬µÈ¸¶ÄÌ¤ÇÅ¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Í·Î¤¤Ë¤ÏÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤Æ¤¤¤Î¸ý¤«¤é¡Ö½÷Ïº¤Ï¿Æ·»Äï¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ø¹Í¤Î¼Ô¡Ù¡£ÉÔ¶ø¤Ê¹Í¤Î¼Ô¤ò½õ¤ë¤ÏÀµ¤·¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤°¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½÷Ïº¤ò¡Ø¹Í¤Î¼Ô¡Ù¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¾Î»¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤«¡Ä¼ô¤ÎÆ»¤ËÂ»¤Ê¤ï¤Ì¤ªºÛ¤¤ò´ê¤¤½Ð¤ë¼¡Âè¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªŽ£¤ÈÄù¤á¤¿¤Æ¤¤¤ÎÑÛÁ³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡ÖÃÎÀ¡×¡Ö¶µÍÜ¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ò¤â½õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÆÌî·ª»³_¶áÀ¤Ì¾²È¾ÓÁü¡ÊÃ«Ê¸Úê - Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡Ë
¤½¤ó¤Ê¡¢¤Æ¤¤¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ¯¤¤â¤¢¤ê¡¢ÄÕ½Å¤Ø¤Î¤ªºÛ¤¤Ï¡Ø¿È¾åÈ¾¸º¡Ù¡£Ž¢¤Ï¤¢¡Ä¿È¾åÈ¾¸º¡©Ž£Ž¢¤½¤ê¤ã¤¢¡Ä½Ä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©²£¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Ž£¡ÊÈ¾Ê¬¤Ë»Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢½ÄÀÚ¤ê¤«²£ÀÚ¤ê¤«¡Ë¤È¡¢¤Þ¤Àµº¤±¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤¹ÄÕ½Å¡£
Ž¢ÄÕ²°¹Ì½ñÆ²µÚ¤Ó¤½¤Î¤Û¤¦¤Î¿ÈÂÎÈ¾Ê¬¾¤¤·¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÀŽ£¤È¤¤¤¦Êô¹Ô¤Ë¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢ÉÙ»Î¤è¤ê¹â¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž£¤ÈÃÏ¸ý¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¡¢¤ªÇò½§¤Ë¤¤¤¿¤Æ¤¤¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ì°Ê¾åÉ×¤¬¸º¤é¤º¸ý¤òÃ¡¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¾å¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢Ž¢¿È¾åÈ¾¸ºŽ£¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê»×¤¤¤Ã¤¤êÄÕ½Å¤òÄ¥¤êÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¢¸Ê¤Î¹Í¤¨¤Ð¤«¤ê¡Ä³§¤µ¤Þ¤¬¡Ä¤É¤ì¤Û¤É¡ÄŽ£¤ÈÉ×¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ·ý¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é²¥¤ê¤Ä¤±¤ë¤Æ¤¤¤Ë¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¤â¡¢Êô¹Ô¤â¡¢Æ±¿´¤é¤â¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤ÆÃ¯¤â²¿¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì°ÊÄÕ½Å¤Ëµº¤±¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Æ¤¤¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡Ö¿Í¤Ï¡ØÀµ¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï»×¤ï¤Ì¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤«¤¿¤ä¡Ö²æ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¾¾Ê¿Äê¿®¤ò¸·¤·¤¯´Ò¤á¤¿¤Î¤¬¡¢½Å¿ÃËÜÂ¿ÃéäÖ¡ÊÌðÅç·ò°ì¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¸å¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÇÓ½ü¤ò¿Þ¤ê¡ÄËÜÂ¿Ãé¾¡¤Î·ì¤ò°ú¤¯Ï·Ãæ¡ÖËÜÂ¿ÃéäÖ¡×¤Î¿®Ç°¤È·ëËö
¡ÖÅðÂ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇÀÌ±¤â¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÇÀÂ¼¤ËÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¡¢Ï©¶ä¤âÉéÃ´¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤¦Äê¿®¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Ç¤¿¼Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿»Í¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¤À¡©¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤ºö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¸½¼Â¤ò¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¢¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤ó¤É¤·Ë·¤Á¤ã¤ó¡£
¡ÖÂ¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢ÅÚ´Ö¤Ç¿²¤ÆÇ¯¹×¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ì¼¤òÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ê¤é¹¾¸Í¤ÇÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
Ž¢±ÛÃæ¼éÍÍ¡¢¿Í¤Ï¡ØÀµ¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï»×¤ï¤Ì¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡Ù¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªŽ£
¤È¡¢ËÜÂ¿¤Ë´Ò¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸È¿ÅÄ¾ÂÇÉ¤Î¾¾Ê¿¿®ÌÀ¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅÄ¾Â°Ê²¼¤ÎÀ¯¤È¤Îëî¤ê¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Þ¤»¤Ì¡×¤È¥À¥á²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ËÜÂ¿¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì½ÖÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡£
¡ÖÀµ¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÄãÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤âÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡£
¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö·ðÌó¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¡ªÍ·¤Ö¤Ê¡¢¥µ¥Ü¤ë¤Ê¡¢³Ú¤·¤à¤Ê¡£·ðÌó¤·¤Æ¶â¤òºî¤ì¡ª¡×¤È¡¢Â©È´¤¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¯¤À¤±¤ÎËèÆü¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯²Ô¤¤¤ÀÈù¡¹¤¿¤ë¶â¤Ï¤ª¾å¤Ë¾¤¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ì¼¤ÎÂÎ¤òÇä¤Ã¤Æ¶â¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃéµÁ¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¿Í¤Ê¤É¤¤¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´õË¾¤âÌ¤Íè¤â¶â¤â¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¹¾¸Í¤Ë½Ð¤ÆÅðÂ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤À¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤é¤Ì¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÀ¸³è¶ì¤Ë¤¢¤¨¤°¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¹¾¸Í¤È¸½Âå¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¿¹²¼µÓËÜ¡£Äê¿®¤Ë¤¯¤À¤µ¤ì¤¿Å´ÄÈ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤É¤¦¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
´ÇÈÄ¤ä¤Î¤ì¤ó¤Þ¤Ç¤â¡¢¸«¤»¤·¤á¤ËÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµî¤ë¤ª¾å
¼áÊü¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö¤ËÏÍ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ò°Æ¤º¤ë³§¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼Ú¶â¤âÈ¾Ê¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Í¤¨¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡×¤È·Ú¸ý¤òÃ¡¤¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¡Ä¤Û¤ó¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¤È¡¢Äá²°´î±¦±ÒÌç¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Ë¡¢¸·¤·¤¯¼¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤âÄÕ½Å¤Ë¡Ö¤â¤¦ÌµÆñ¤ÊËÜ¤·¤«ºî¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¾å¤ËµÕ¤é¤¤Å¹¤òÄÙ¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤ÏÇÑ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼é¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Ï³§Æ±¤¸¡£
¼«Í³¤Ê½ÐÈÇ¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Öµº¤±¤Æ¡×¤ß¤»¤¿ÄÕ½Å¤Î¤³¤È¤Ï¡¢³§¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¹ÔÆ°¤¹¤ëÃË¤À¤ÈÇ§¤á¡¢´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÕ½Å¤¬º£¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤â³§Ëº¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Äá²°¤ÎÃ¶Æá¤âÄÕ½Å¤Î·Ú¸ý¤ò¸·¤·¤¯¼¸¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢Ž¢¿È¾åÈ¾¸ºŽ£¤ÎÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¡£¤ª¾å¤Ï¡¢ºß¸Ë¤Î½ñÀÒ¤äÇä¤ê¾å¤²¤Ê¤É¤Îºâ»º¤òÈ¾Ê¬Ë×¼ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÇÌÚ¡¢´ÇÈÄ¡¢¤Î¤ì¤ó¡¢ÉÊ»¥¡¢¾ö¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÈ¾Ê¬¡×¤ËÀÚ¤Ã¤ÆË×¼ý¡£¼Â¤Ë¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤Î¤ì¤ó¤ä´ÇÈÄ¤Ê¤É»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤ËÎ§µ·¤ËÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë¡Ö¤´¸øµ·¤ËµÕ¤é¤¦¤È¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦½îÌ±¤Ø¤Î¸«¤»¤·¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Æ¤¤¤â¹Ì½ñÆ²¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¡ÖÈ¾Ê¬Ã¥¤ï¤ì¡×¶¯Åð¤¬²¡¤·Æþ¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤ò¸«¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÄÕ½Å¤âÊòÁ³¡£Àº¿ÀÅª¤Ë±þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡ÖÕû¡×¤ÎÎÏ¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤ÎÎÏ
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬º£²ó¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀäË¾Åª¤Ê¾õÂÖ¤ÊÅ¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Á¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡ØÈ¾Ê¬¡Ù¤À¤Í¤¨¡×¤ÈÉÔ¶à¿µ¤Ê¤Û¤É¤ËÂçÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¤ä¶¸²Î¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆîÀ¦¤¬¡¢µ×¡¹¤Ë¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ž¢ÄÕ½Å¡ª¸«¤ËÍè¤¿¤Î¤À¡ªÀ¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¿È¾åÈ¾¸º¤È¤Ï¡¢¸«¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤È»×¤¦¤Æ¤ÊŽ£¤È²÷³è¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï¡ÖÕû¡×¤Î¿ÀÍÍ¡£
Èá»´¤Ê¾õÂÖ¤ÎÅ¹¤Ë¤´¶á½ê¤Î¿Í¡¹¤âÈý¤òðþ¤á°Å¤¤¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢¡Ö¸«»ö¤ÊÈ¾Ê¬¤Ö¤ê¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÆîÀ¦¤ÎÂç·¶ºÀ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÂçÀ¼¡¢Âç¾Ð¤¤¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤â¾Ð¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
³§¡¢Äê¿®¤ÎÀ¯ºö¤ËÆâ¿´¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¿¿ÌÌÌÜ¤ËŽ¢¿È¾åÈ¾¸ºŽ£¤ÎÈ³¤ò²¼¤·¤¿Äê¿®¤ä¡¢Î§µ·¤ËÁ´¤ÆÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ»ý¤Áµî¤ë¤ªÌò¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆîÀ¦¤Î¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢¡¢²Ä¾Ð¤·¤¤¡×¤ÎÇú¾Ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤ÏÏ¢º¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Î¿®¾ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö¤Ò¤é¤á¤¤ÎÉ½¾ð¡×¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÄÕ½Å¡£ÂçÀ¼¤ÇŽ¢¤ß¤ÎµÈ¡ª²¿¤«¤Ç¤±¤§ÈÄ¡¢¸å¡¢É®¤ÈËÏ¡ªŽ£¤ÈÌ¿¤¸¡¢Âç¤¤Ê»ú¤Ç¡Ø¿È¾åÈ¾¸º¥ÎÅ¹¡Ù¤È½ñ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ž¢¤½¤¦¡ª¿È¾åÈ¾¸º¥ÎÅ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎËÜ¤ÇÄÕ²°¤À¤±¡ªŽ£¤È¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£Ž¢À¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡¢¿È¾åÈ¾¸º¤ÎÈ³¤ò¼õ¤±¤¿Å¹¤Ï¤³¤ÎÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤À¤±¡ª¤µ¤¢¤µ¤¢¡¢´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¡ªŽ£¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄÕ½Å¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤ËÆîÀ¦¤Ï¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡¢¤µ¤é¤Ë³§¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆîÀ¦¤ÎºîÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£ÄÕ½Å¤¬Êá¤Þ¤êÅ¹¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ž¢¿È¾åÈ¾¸ºŽ£¤ÎÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤ëÆü¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Î³§¤ò¡ÖÕû¡×¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èá»´¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Á¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¡Ö¤ªÁ°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¤ä¤Ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¡É¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÕ½Å¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿ÆîÀ¦¡£
Å¹¤ÏÈá»´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡¢¤Ê¤é¤Ð¤¤¤Ã¤½Âç¾Ð¤¤¤·¤Æ¾Ð¤ï¤·¤Æ¤ä¤ì¡£³§¤¬¾Ð¤¨¤Ð¡¢ÄÕ½Å¤â¡Ø¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡Ù¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿®Íê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î½õ¤±½®¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÅÄÆîÀ¦Áü¡ÊÄ»Ê¸ºØ±ÉÇ·É®¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë
ÄÕ½Å¤Î¡ÖÁ®¤¤¤¿¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ë¥ä¥ê´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤¬½ù¡¹¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡£É½Î¢°ìÂÎ¤ÎÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£