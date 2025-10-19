【しまむらの秋色パンツ】が可愛い！ まるっと真似したい♡「こなれコーデ」

コーデに秋らしさをプラスするなら、暖色系のボトムスを取り入れるのが正解かも。カラーアイテムが苦手でも、顔まわりから遠いボトムスなら派手になりすぎず、大人女性でも挑戦しやすくなります。そこで今回は【しまむら】の「秋色パンツ」を使ったコーデをチェック。しまラーでおしゃれなママインフルエンサー@_rico.coco__gukさんのInstagram投稿を参考に、こなれ感たっぷりでシーズンムード高まる着こなしをご紹介します。

ワインレッドで差をつける大人カジュアル

【しまむら】「ニットツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

鮮やかなワインレッドが印象的な秋色パンツを取り入れたコーデ。はくだけで季節感が高まる、きれいな色味が目を引きます。パンツの存在感が強いぶん、合わせるトップスはなじみやすい色や柔らかなトーンのものを選んで引き算をするのがポイント。暗い色味に頼りがちな秋冬コーデも、華やかなカラーパンツがあればおしゃれにアップデートできるかも。

ブラウンパンツでつくるリラックスコーデ

【しまむら】「ツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

温かみのあるツイル素材で秋らしさ満点のパンツを使ったコーデ。総ゴム仕様でラクにはけそうなのに、落ち感のあるシルエットで美脚見えも両立できそう。トップスにはスウェット × 裾フリルのレイヤードを合わせて、程よい甘さと抜け感を演出。今季トレンドのブラウンは積極的に取り入れたいカラーです。

