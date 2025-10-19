LAタイムズのトップ写真はもちろん大谷

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振。異次元の活躍でシリーズMVPを獲得。翌日のLA紙は大体的に報じた。

会心の一発に、観客が沸いた。

現地18日付の地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」。スポーツ面のトップは本塁打を放ち、颯爽とダイヤモンドを回る大谷の写真だった。「別世界 オオタニが歴史的なショーを演出し、ドジャースをワールドシリーズに導いた」との見出しで衝撃を伝え、本文の中には投手・打撃成績も掲載された。

さらに、地元紙「デイリー・ニュース」はバットを振り切る大谷のメイン写真にして「真の名パフォーマンス オオタニの投球と特大の3本塁打でドジャースはワールドシリーズに進出」と見出しを打った。

ロサンゼルスの歴史と文化を紹介するポッドキャスト番組「LA・イン・ア・ミニット」がXに紙面の画像を投稿。「L.A.タイムズとデイリー・ニュースの2つの豪華なスポーツ面。ドジャース（オオタニ）がナ・リーグ優勝決定シリーズを締めくくり、9年で5度目のワールドシリーズ出場を果たした！」と驚きを記した。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたもののそこから3者連続奪三振で波に乗った。直後の打席で右翼へ先頭打者弾、4回2死の打席でも右翼へこの日2本目の本塁打を放った。7回の打席では中堅左へ3本目。ポストシーズンでの打撃不振を振り払う大活躍だった。

2年連続の世界一を目指し、24日（同25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者とワールドシリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）