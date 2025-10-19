新入り子猫を見つめる先住猫…。猫パンチからの愛情深い行動が反響を呼んでいます。話題の投稿は5000件以上の「いいね！」を獲得し「もう、離さないから！離れるんじゃないのよ！」って言ってるみたい」「ほら、こっち来いよ！みたいな感じですね」「可愛い＆ほっこり」とのコメントが寄せられていました。

【動画：近づいてきた『新入り子猫』に……先住猫が見せた『想像以上のリアクション』が尊すぎる】

子猫を受け入れた先住猫

Threadsアカウント「carat.711」に投稿されたのは、先住猫が子猫を受け入れた瞬間。子猫のこてつちゃんを迎えた投稿者さん家族。新入り猫を迎えたとき、気になるのは先住猫との相性です。先住猫のあさちゃんにこてつちゃんが「ミャーミャー」と鳴きながら近づいていくと、あさちゃんにポンポンと猫パンチされてしまったのだそう。

まだ子猫を認めていないかと思われましたが、ぐいぐいと近づいていくこてつちゃんをあさちゃんは抱きしめてくれたそうです。受け入れてくれた感動の瞬間。少し手荒な感じはありますが、こてつちゃんを引き寄せて毛づくろいするやさしいあさちゃんでした。

先住猫の行動に「よかった」と安心の声

あさちゃんとこてつちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「中々激し目ですが良かったですね」「めっちゃ仲良しだね。よかったよかった」「愛情表現激しめの世話焼きちゃんだったという...笑」などの声が寄せられていました。

写真・動画提供：Threadsアカウント「carat.711」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。