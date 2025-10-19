アヤックスの今季サードユニに脚光

オランダ１部の名門アヤックスには今季、日本代表DF板倉滉がドイツ1部ボルシアMGから加入した。

今季着用しているサードユニフォームについて、ユニフォーム研究家の「ともさん」が「配色がとても良い」と注目している。

ホーム、アウェーユニフォームと同様に、サードユニフォームもアムステルダムの750年の歴史に敬意を表したデザインとなっており、襟の内側にはアムステルダムの旧市章が入っている。

「襟付きかつ、ライトベージュとマルーン（深みのある赤茶色）とエジプシャンブルーの配色がとても良い。今季adidasがサードユニフォームで推し進める“街で着たいエモいユニフォーム”の筆頭とも言えるデザイン」とともさんはデザインを絶賛している。

また、「1st、2nd、3rdに共通してアムステルダム市政750年を記念するロゴが入っているのも共通性があって良い。守備の要として迎え入れられたのは板倉滉選手。名門クラブで色とりどりのユニフォームを着用して活躍ができるか期待がかかる」と言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）