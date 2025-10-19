アンジェリーナ１／３のソロプロジェクト「ａｉｌｌｙ」が１９日、レギュラーのＴＢＳラジオ「Ａｎｇｉｅ Ｒａｄｉｏ！！〜夢は口に出せば叶う！〜」に出演し、一般公募で楽曲コンペを開催することを発表した。

今回の企画は、彼女が書き下ろした歌詞につけるメロディーを募集するもの。

応募資格は年齢、経験、演奏形態、性別すべて不問。プロ・アマ問わず、弾き語りや仮歌デモ、鼻歌など、どんな形でも応募可能という。

ａｉｌｌｙは「卒業は、未来への希望か、未来への不安か、うれしいのか、寂しいのか、ワクワクなのか、辛（つら）いのか。今回の楽曲では、様々な視点からの『卒業』をテーマに制作していきたいと考えています」と説明。楽曲のテイスト指定せず、作曲者に委ねるが「少しだけ希望を言わせていただくと、みんなで歌えるようなアレンジだったり、ピアノの音色が入ってくると、よりエモーショナルになるのではないかなと思っています」とコメントした。

「『卒業』は意外と近くにあるものです」とａｉｌｌｙ。「環境の変化や人との出会いと別れは、老若男女問わず訪れるものだと思います。楽曲を聴いた誰かの『卒業』の背中を見届けられるような一曲を共に、作ることができたらうれしいです」と願った。

作曲コンペ応募フォームはｈｔｔｐｓ：／／ｆｏｒｍ．ｒｕｎ／＠ｃｒ‐ａｉｌｌｙ‐ｓｏｎｇｃｏｍｐｅ