¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂçÅö³«±¿Ìò¤ËÂÀÅÄ¸÷¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¡¡Ê±Áõ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂÀÅÄ¸÷¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤âÅÐ¾ì¡ª Ê±Áõ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÂÀÅÄ¸÷¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÂçÅö³«±¿¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¹Ì½ñÆ²¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿É¾È½¤Î¿ÍÁê¸«¡£
¢£Âè40²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¿È¾åÈ¾¸º¤Î·º¤ò¼õ¤±¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¡¢¼¹É®°ÍÍê¤Î¤¿¤áµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡Ë¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¡£ºÊ¤ÎµÆ¡ÊË¾³¤É÷ÅÍ¡Ë¤«¤é¡¢ÂìÂôàôµÈ¡Ê¤µ¤¤Á¡Ë¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¼êÂå°·¤¤¤ÇÅ¹¤ËÃÖ¤¯¤¬¡¢àôµÈ¤Ï¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¡Ë¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Äï»Ò¡¦¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ë¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£ÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÎÉÁ¤¤¤¿¤¤è¤Î³¨¤«¤é½÷À¤ÎÂç¼ó³¨¤Î°Æ¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢²ÎËû¤Ë²ñ¤¤¤ËÆÊÌÚ¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ä¡£
