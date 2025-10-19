元自民党衆院議員でタレントの杉村太蔵が１９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。自虐を交えて、現行の選挙制度の“欠陥”を指摘した。

番組では、大筋合意した自民党と日本維新の会の連立について特集。維新が急きょ、連立の絶対条件として突きつけた「議員定数削減」を自民党が受け入れる方針を固めたことを伝えた。

杉村はこの議員削減について、「選挙制度全体の中で議員定数削減を考えなきゃいけないので、今の小選挙区比例代表制でいいのか。例えばですね、僕が一番おかしいなと思うのは…」と切り出した。

「僕は議員になりましたけども、『誰だ！こんな杉村みたいなアホ議員に投票したのは』って言うヤツいるんですよ。誰もいないんですよ！誰一人、杉村太蔵って投票してないのに、衆議院議員・杉村太蔵が誕生してしまった、この選挙制度、明らかにおかしいんですよね」と自虐的に制度の“欠陥”を解説して、スタジオを爆笑させた。

「そういう制度全体を議論した方がいいんじゃないかというのが、私の提言です」と持論を展開していた。

杉村は郵政解散を受けた２００５年の衆院選で、比例関東ブロックで出馬し、自民圧勝を受けて当選。「料亭に行きたい」などの舌禍が原因で党内外から問題視された。