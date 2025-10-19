■フィギュアスケートGPシリーズ第1戦 フランス大会（日本時間19日、フランス・アンジェ）

ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来（23）、木原龍一（33）ペア（木下グループ）がトータル219.15点をマークし、GPシリーズ初戦を制した。

ショートプログラム（SP）では79.44点とベストスコア（80.99点）に迫る高得点で首位発進。フリーは最終滑走で挑み、冒頭で3回転のツイストリフトを決めたが、3回転トウループからの連続ジャンプでは最後のアクセルが1回転になるなどミスが出て減点に。続くリフトでは高さをみせ、スロージャンプもダイナミックに着氷しリズムをつかんだ。

後半も息の合った3回転サルコウ、リフトで得点を重ね、2度目のスロージャンプ、最後は力のこもったリフトで観客を沸かせた。SPの勢いそのままにフリーでもトップのスコア（139.71点）。合計でも2位のカナダペアと21.49点の差をつけて、貫禄の優勝を飾った。

今季は来年2月にミラノ・コルティナ冬季オリンピック™が控えている。GPシリーズは計6戦行われ、総合成績の上位6組がグランプリファイナル（12月4〜6日、名古屋）に進出する。

りくりゅうペアは22年の北京五輪では、日本勢史上最高順位となる7位入賞。その後、23年で日本勢初の世界選手権で金メダル、今年3月の世界選手権でも2度目の金メダルを獲得した。日本勢史上初の五輪でのメダルに期待が高まる中、まずはGPシリーズ初戦で優勝し、幸先の良いスタートを切った。

