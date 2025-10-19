川崎フロンターレの指揮官長谷部茂利監督は現在絶好調のFW伊藤達哉にさらに高い基準を要求しているようだ。



川崎フロンターレはJ1第34節で清水エスパルスと対戦し、5-3の勝利を飾った。後半ヒヤヒヤする時間帯もあったが、37分までに4点を奪うなど積極的な入りで勝利を手繰り寄せた。



そんなこの試合でも伊藤はゴールを奪い、今シーズン2度目となるリーグ戦4試合連続ゴールをマーク。さらにリーグ戦9試合で9ゴール、公式戦13試合で12ゴールとここ2カ月ほどで得点を量産している。





そんな伊藤について試合後の記者会見で聞かれた長谷部監督は「評価は高い。期待しているし、助かっている」と称賛したが、同選手ならもっと出来ると信じているようだ。「ただ、今日については途中から少し球離れがよくなかった。なぜこんなにもみなさんに調子がいいと思われているのか、活躍できているのかというと、攻守に渡って周りとうまく連携が取れているから。本人の切り替えや技術は当たり前ですが、それを今日はうまくプレイできた時間帯とそうじゃない時間帯があったかなと思います」「彼はもっともっとできるし、これ以上よくなったらどうなるんだっていう風にみんなに思ってもらえるような活躍ができると信じています。ここ最近はすごいですが、もっともっと活躍するんじゃないかと、その要素を持っていると思います」伊藤の最近の活躍を讃えつつ、さらに高いレベルへの成長を期待している長谷部監督。リーグ戦では現在12ゴールとなり得点ランキングはチームメイトのエリソンと並んで4位タイ。日本人では単独トップとなるが、残り4試合でさらに得点を積み上げていけるか。