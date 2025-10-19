¡ÖÆóÅáÎ®¤Î»ÙÇÛ¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¡©¡×¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤Ï¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿Éõ¤¸¡É¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤éWSÅ¸Ë¾
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉüÄ´¤·¤¿ÂçÃ«¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤«¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î19Æü¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¸½ºß3¾¡2ÇÔ¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«¤Î¥¢¡¼¥Á¥·¥ç¡¼¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥í¥Ï¥¹¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢Æ±25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸Ë¾¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡Ö¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÆóÅáÎ®¤Î»ÙÇÛ¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÈ¾¤ÇÂÇ·â¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë¤½¤ì¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»Ë¾å12¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤âÌ³¤á¡¢7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡Ö¸ØÄ¥È´¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë1»î¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¡¢¤³¤³¿ô¤«·î´Ö¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÇ¤ÁÇË¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÝ¤¹¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ïº¸ÏÓÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ24ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢11»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼åÅÀ¤òÆÍ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥·¥¢¥È¥ë¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±¦Åê¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼çÎÏ¤Îº¸ÏÓ¥²¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç5¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î°ìÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥Û¥»¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¤«¤éÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÂÐÀï¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢º¸ÏÓ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÂçÃ«¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿Éõ¤¸¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]