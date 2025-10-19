俳優の山田裕貴（35）が19日、都内で書籍「怪人」（東京ニュース通信社刊）の発売を記念したイベントを開いた。

「役を生きる」をテーマに2019年から25年までの約6年間に渡り情報誌「TVガイドdan」で連載した「山田裕貴の怪人百面相」を書籍にアップデート。書籍は“役者”と“一人の人間”としての山田の二面性にスポットを当てたという。

取材の冒頭の行った撮影では、空調の影響か咳き込む様子も見せたが、書籍を渡されると“キリッ”とした表情から笑顔と“二面性”を体現。プロ根性を見せつけた。

お気に入りのカットは「着ぐるみ、アリ、クラゲ、書道家」といい、「着ぐるみの回は、僕の顔が5、6ページ出てこない」と突飛な発案を笑ったが「着ぐるみを着て顔が分からないから、本当に俺が中に入っているのか分からない。それっていまの社会に似ているなと思って。そういうメッセージも伝えたかった」と思いを込めた。

また、「アリ」に扮（ふん）した撮影では「現場の空気が変わったことを感じた」と説明。

いつも山田のスタイリングなどを務める担当者も「難しい」と頭を悩ませていたスタジオで「紙が吊してあったので、『これをくしゃくしゃにして、土の中のイメージにしませんか』と提案しました。アリだから、メイクもそんなにしないで良いかと、半分素面」と力説。様子を見ていたスタジオのスタッフも「照明はこういうふうにしたら」とアイデアがわき出る熱気ある現場だったよう。

完成した写真は「ハイブランドのモデルさんかっていうばりの出来でした。（それを見て）アートってこういうことだなと。予算がなくても、僕たちの心ひとひねり、頭ひとひねりで昇華できる」と充実した笑顔を見せていた。

長く連載をしているため「もうネタも切れてきた。連載を終わらなくちゃいけないかなと思っていたところだったけど、アリで持ち直した。今はアリにありがとうという気持ちです」とジョークで締めくくった。