元ＡＡＡで歌手の伊藤千晃が１８日に自身のＳＮＳを更新。ハワイでの思い出を公開した。

伊藤はインスタグラムに「ハワイでお気に入りコーヒーショップ見つけたよ ハワイのコーヒーって少し薄めの味が多いけど、やっと日本で飲むあの感じに近い、しっかりコクのあるコーヒーに出会えた しかもオーツラテにもしてもらえるのが嬉しい ３枚目は初めてココヘッドに登ったもの ハワイで一番キツイ山らしい お尻痛くなってくるし足ガクガクだし、何度も諦めようかと思ったけど、なんとか登りきりました ご褒美はラニカイジュースのスムージーで ＃思い出写真 ＃ハワイカフェ ＃ａｒｓｃａｆｅ ＃ココヘッド」とコメント。Ｔシャツにレギンスをあわせたラフな姿や山登りでの様子、スムージーを堪能する様子などを披露した。

この投稿にファンからは「スムージー飲んでる時の千晃ちゃんが達成感で満ち溢れてるし嬉しそうなのが表情に出てて可愛いです」「ハワイにちあちゃん、絵になりすぎますね ココヘッドも景色綺麗！！！」「いつも可愛いな〜」「ちあちゃんのアクティブな活動見ると私も山登りしたくなる！スノボは本当にちあちゃんの影響受けてちゃんと行ったよ」などの声が寄せられている。