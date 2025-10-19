≠ME鈴木瞳美「真っ白コーデ」ミニスカ姿で美脚チラリ「天使」「お姫様みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が10月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露した。
【写真】指原プロデュースアイドル「お姫様みたい」と話題のミニスカ姿
鈴木は「真っ白コーデ」とコメントし、洋服、ヘアアクセサリー、バッグまですべて白で揃えたコーディネートを公開。サイドが開いた袖からは美しい腕の素肌を、ミニスカートからは真っ直ぐ伸びた美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「白がよく似合う」「可愛すぎる」「天使」「お姫様みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル「お姫様みたい」と話題のミニスカ姿
◆鈴木瞳美、白コーデミニスカ姿で美脚披露
鈴木は「真っ白コーデ」とコメントし、洋服、ヘアアクセサリー、バッグまですべて白で揃えたコーディネートを公開。サイドが開いた袖からは美しい腕の素肌を、ミニスカートからは真っ直ぐ伸びた美しい脚をのぞかせている。
◆鈴木瞳美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「白がよく似合う」「可愛すぎる」「天使」「お姫様みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】