【モデルプレス＝2025/10/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が10月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露した。

【写真】指原プロデュースアイドル「お姫様みたい」と話題のミニスカ姿

◆鈴木瞳美、白コーデミニスカ姿で美脚披露


鈴木は「真っ白コーデ」とコメントし、洋服、ヘアアクセサリー、バッグまですべて白で揃えたコーディネートを公開。サイドが開いた袖からは美しい腕の素肌を、ミニスカートからは真っ直ぐ伸びた美しい脚をのぞかせている。

◆鈴木瞳美の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「白がよく似合う」「可愛すぎる」「天使」「お姫様みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

