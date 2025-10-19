小倉優子、息子たちと盛り上がった金曜夜のプライベートショット公開「ほっこり」「仲良し一家」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの小倉優子が10月17日、自身のInstagramを更新。息子たちと遊ぶ様子を公開した。
【写真】小倉優子、息子との仲良しショット
小倉は「最近の子ども達のお気に入りがジェンガと神経衰弱 次男は、タブレットで絵を描くことにも夢中です」と綴り、息子たちがジェンガやタブレットを使って遊んでいる様子を投稿。また、神経衰弱に使ったカードを手にした次男との2ショットも投稿しており「ゲームで盛り上がった金曜日の夜でした」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「子どもとの時間大切」「ほっこり」「仲良し一家」「楽しそう」「素敵なママ」などとコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
