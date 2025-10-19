元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）と夫で元サッカー日本代表GK本並健治氏（61）が19日に、埼玉で「明治安田×イオン『包括的パートナーシップ』記念イベント」に出席。最近の食生活について語った。

夫妻は20年に結婚し、23年に長女が誕生している。本並氏は愛する妻の管理、手料理のおかげで、現役時代と変わらない健康管理ができているようだ。

精肉店の息子だったため、定番の食事は“肉料理”だったが、最近は「食べるものがすごく柔らかくなりました」と告白。「のどに詰まらせないようにって、麺類とかめっちゃ柔らかい。すぐ切れる。なかなか切れないでしょ！お笑いとかじゃなくてマジです」と笑いながらも、料理の味は「美味しいですよ！」と絶賛した。

本並の主張に丸山は「のどに食べ物が詰まって死んだら怖い。やっぱり60歳の、のどはやばいですから」と説明。愛する家族のため「納豆ぐらい野菜も刻む」と工夫を明かした。

この日、推定野菜摂取量を測定する“ベジチェック”を体験。夫婦揃って野菜不足が判明し「子供には食べさせようとするんですけど…」と苦笑いで「食べよう！野菜！」と誓った。