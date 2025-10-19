元フジ・三田友梨佳アナ、テレビ初出し秘話に博多大吉も動揺「全部カットしましょう」
元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が18日深夜放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』に出演。家業について語った。
【写真】「プリンセスみたい」三田友梨佳アナの美ぼうあふれる韓国メイク姿
実家が高級料亭『玄冶店 濱田家』であることが知られている三田だが、番組MCの博多華丸大吉の大吉が「言われても答えようないと思いますけど。とんでもないお嬢様じゃないですか？明治座の…」と話を振ると、三田は「劇場を父が経営してます」と現在、明治座の社長を務めている三田芳裕氏について語った。
元TOKIOの松岡昌宏は「そうなの？全然知らない。明治座を経営してんの？」と驚きの表情を浮かべたが、このリアクションに大吉は「超有名。俺が三田さんについて調べあげた結果ではない」とした。
続けて三田が、「でも、父の話テレビでしたの初めてです。明治座の話をしたの」と照れ笑いを浮かべると、大吉は「この番組で初出しはよくない…。明治座に。全部カットしましょう申し訳ない。ちゃんとした地上波がいい」と語った。
