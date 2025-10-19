１８日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会。

箱根路をめざし、選手たちは国営昭和記念公園（立川、昭島市）のゴールへ激走した。東京都内に練習拠点を置く大学では、日本大が４位、東京農業大が６位に入り、本大会へ進んだ。一方で法政大は１１位、明治大は１２位となり、出場を逃した。

新監督「勝因はチーム力」

前回の本大会で最下位の２０位に沈んだ屈辱を晴らす――。日本大は４位に入り、３年連続でそのための切符を手にした。

チームは今夏から、予選会に照準を合わせ、毎日２０キロの集団走の練習を実施。全体の底上げを図るのが目的で、この日も２グループに分かれて走る作戦に出た。

新雅弘監督の「前半はスタミナを温存し、ラスト５キロは全力で行け」との指示通り、序盤は圏外だったが、後半にみるみる順位を上げていった。

予選会で２年連続で個人１位だったケニア出身のシャドラック・キップケメイ選手（３年）は今回も２位に食い込んだが、新監督は「勝因はチーム力」と、集団走が奏功したと分析した。

結果発表では、選手たちは笑顔を見せることなく、関係者らに向かって「ありがとうございました」と一礼。前回の本大会で体調不良の選手が相次いで本来の実力を発揮できなかった反省も踏まえ、中沢星音主将（４年）は「全員が最高のコンディションで臨めるよう準備し、リベンジを果たしたい」と気を引き締めた。