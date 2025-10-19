好き＆行ってみたい「千葉県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「成田山公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
千葉県には、自然豊かな渓谷や、趣ある公園、ドライブコースなど、バリエーション豊かな名所が点在しています。
All About ニュース編集部は10月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「紅葉スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「千葉県の紅葉スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「紅葉ではない時期に足を運んだことがあり、あの場所が紅葉でいっぱいになっていたら綺麗だろうなと思うから」（20代女性／東京都）、「成田山新勝寺と紅葉の景色を見たい」（40代女性／神奈川県）、「お寺の観光のついでに行きやすそうだから」（20代女性／千葉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「他の場所よりも紅葉や楓など赤く染まる木々が多く、文字通り赤く染まるから」（40代女性／神奈川県）、「有名だが行ったことがないので紅葉シーズンに行ってみたい」（40代男性／兵庫県）、「ガードレールの際まで紅葉が迫っていて、臨場感のある紅葉を楽しむことができると感じるため」（50代男性／三重県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：成田山公園／35票2位は「成田山公園」でした。成田山新勝寺の奥に広がる約16万平方メートルの広大な日本庭園は、紅葉の名所としても知られています。池や滝、築山などが巧みに配置された園内では、紅葉と共に和の風情を満喫。11月中〜下旬にかけての見頃には、訪れる人々でにぎわいます。
1位：もみじロード／78票1位は「もみじロード」でした。富津市を流れる志駒川沿いの県道182号線は、約10kmにわたって約1000本のモミジが色づく絶景ドライブコース。車窓から楽しめる紅葉のトンネルはもちろん、川沿いに車を停めてゆっくり散策するのもおすすめ。千葉県を代表する紅葉の名所です。
