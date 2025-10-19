º£Ìë¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£3000Ëü±ß¤Ç¸¼°ì¤Ë¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤à¤Û¤¿¤ë¡£°ìÊý¡¢º÷¤Ï¼ÖÃæÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãó¼Ö¾ì¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎµÚÀî¸÷Çî¼ç±é¤ÎÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10¡§30¡Á¡Ë¡£Âè2ÏÃ¤¬10·î19Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦º÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤Ë¡¢²È¤òÇã¤ª¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤Ï¡Ä
µÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÆ°Êª»ô°é°÷¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬Îø¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé±é¤¸¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¡¦Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡Ê38ºÐ¡Ë¡£
¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦º÷¤Ë¡¢¸¼°ì¤Ï²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨±é¤¸¤ë15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Û¤¿¤ë¤¬Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£3000Ëü±ß¤Ç¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¡¢3¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¼çÂê²Î¤Ï¹ÃËÜ¥Ò¥í¥Èºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î¡Ø¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¡£1999Ç¯È¯É½¤Î¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÔ¶Ê¡£ËÒ²ÎÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ò¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Î3¿Í¤¬²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼10·î19ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¦ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Æ°Êª»ô°é°÷¤ÎÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢50ºÐ¡£Îø°¦ÂÐ¾Ý¤¬ÃËÀ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ°Êª¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¸¼°ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ëÎø¿Í¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÁêÃÌ½ê¤ËÄÌ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¸¼°ì¤Ë¡¢ÁêÃÌ½ê¤ÎÉ´À¥¡Ê½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¡Ë¤¬°ì¸À¡¢¡ÖÎø¤È³×Ì¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¿Í´Ö¤Ï¡¢Îø¤È³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡Ù¡£ÂÀºË¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¡½¡½¡£
°ìÊý¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¤Ï¡¢¥²¥¤¤Ê¤Î¤Ëº§°ùÆÏ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ØÉ×¤È¤Ê¤ë¿Í µÈÅÄÎ¼ÂÀ¡£É×¤È¤Ê¤ë¿Í ºîÅÄº÷¡Ù¡£¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£
Îø¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤âÎä¤á¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ¤¹¤ëº÷¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éº÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¸¼°ì¤Ï¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤º¤Ë¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é²È¤òÇã¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¿Í´Ö¤Ï¡¢Îø¤È³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª²È¤ò¡Ø¤«¤¹¤¬¤¤¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤Ë¤À¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¸¼°ì¤Ë¡¢º÷¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¤¬ÆÍÁ³¡¢¡Ö3000Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤º¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤Î¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«3000Ëü±ß¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡ª
¼Ò²ñ¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¡£ÃçÎÉ¤·¤ÎÉÔÆ°»º²°¡¦²¬Éô¡ÊÅÄÃæÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ë¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¤µ¤ó¡Ë¡¢¥ª¥ó¥Ü¥í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦°æ¤ÎÆ¬¡Êºä°æ¿¿µª¤µ¤ó¡Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤Î¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤ÊÉã¡¦»Ô¥öÃ«¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆæÂ¿¤Êì¡¦Æï¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤é¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´ñÁÛÅ·³°¤ÊÊý¸þ¤Ø¡Ä¡ª
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢³«Ëë¡ª¡ª
¡ãÂè£²ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö²È¤òÇã¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡½¡½¡£
¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¤Ë¡¢²È¤òÇã¤ª¤¦¤ÈÄó°Æ¡£
¡Ö²È¤òÇã¤Ã¤Æ¡Ø¤«¤¹¤¬¤¤¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤Ë¤À¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡£º÷¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Íî¤Á¹þ¤à¸¼°ì¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¿Í¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¡Ö²È¡¢Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê3000Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª
º÷¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÇÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤º¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¡£
¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤ÊÉã¡¦¿Î¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò»ý¤Á¡¢Êì¡¦¤È¤â¤¨¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤â²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤¼¤«3000Ëü±ß¤È¤¤¤¦Âç¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ª¶â¤¢¤²¤ë¤ó¤Ç¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤Ç²È¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ä¤Î¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
³Ø¹»¤È¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë»þ¤À¤±¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¦¤Û¤¿¤ë¡£ÌÌ¿©¤é¤¦¸¼°ì¤¬»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ï²¿¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤º¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¡¢Îø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¤µ¤ó¡Ë¤È¤ÎÆ±À³¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç²È¤¬¤Ê¤¤º÷¡£º¹¤·Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸¼°ì¤¬¶Ð¤á¤ëÆ°¿¢Êª±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¾¡¼ê¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¼ÖÃæÇñ¡£
Ä«µ¯¤¤ë¤È¹ø¤¬ÄË¤¤¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤Î·¤²¼¤ÏÊÒÊý¤À¤±¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¸¼°ì¤¬¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ò¾Æ¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤¦¥¦¥ó¥¶¥ê¡£Áá¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Éô²°¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤ã¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢±à¤Î·ÙÈ÷°÷¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸¼°ì¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡¢º÷¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤ë¡£Ãó¼Ö¾ì¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¸¼°ì¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤Û¤¿¤ë¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¸¼°ì¤È¤Û¤¿¤ë¤ò¿Æ»Ò¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤º÷¤Ï¡¢¤Û¤¿¤ë¤Î¿ÊÏ©¤â´Þ¤á¡¢·Ù»¡¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÌÃÌ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¡¢º£¤Î¤ªÉãÍÍ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¡¢¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ä¡Ä»ö·ï¡©·Ù»¡¡©²¿¤¬²¿¤À¤«¥µ¥Ã¥Ñ¥êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¸¼°ì¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¡¦°æ¤ÎÆ¬¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¤â¡¢¤Û¤¿¤ë¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
»ö·ï¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©3000Ëü±ß¤Ï°ìÂÎ²¿¤Î¤ª¶â¡ª¡©¿ÊÏ©¤ËÇº¤à¤Û¤¿¤ë¤ÎÈëÌ©¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡©
¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¤Î¸¼°ì¤Ë¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¿·À¸³è¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ª¡ª