「彼氏感でどきどき」渡辺翔太、台北でのオフショットに「見返り美男」「手の血管えぐい」の声！
Snow Manの渡辺翔太さんは10月17日、自身のInstagramを更新。台湾・台北でのオフショットを披露しました。
【写真】渡辺翔太、台北でのオフショットに反響！
この投稿にファンからは、「手の血管えぐいかっこいい」「見返り美男すぎる」「パーカー凄く似合っててかっこいい！」「彼氏感でどきどき」「髪色が大天才」「イケメンすぎるよ〜」「あかん、激メロい」「待ち合わせしてる彼氏だった記憶ある」「さすがにかっこよすぎるお兄さん」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「さすがにかっこよすぎるお兄さん」渡辺さんは「台北」とつづり、2枚の写真を投稿。台北でのオフショットを公開しました。1枚目では、カジュアルなパーカー姿の渡辺さんが振り向く姿が写っており、まるで彼女目線のようなショットに思わずドキッとしてしまいます。
「もぐもぐしてるだけで世界が平和になりそ」渡辺さんのInstagramでは、オフショットを多数公開しています。7月26日の投稿では、「映画飯」とつづり、ホットドックを頬張る姿を披露。コメントでは、「あかん、食べてる顔が必死でかわいい」「最近前髪ありなのほんとかわいすぎるよー」「しょっぴーがおいしそうにもぐもぐしてるだけで世界が平和になりそ」との声が寄せられています。渡辺さんの今後の投稿も楽しみですね！
