まだまだ若いつもりでいたけれど、まさかの変化にショック！ 読者232人から寄せられた《老い》のエピソードとは

二の腕の肉がめっきり痩せてきた…

回答者数……232人／平均年齢……72.8歳

●動作が鈍く、移動に時間がかかり、同じ話を繰り返す友人を見ていて、「きっと私も……」と落ち込む。同居していた義母もそうでしたから。

老いとはこういうことか……。しみじみと切ない。

（83歳）

●面倒くさいと思うことが増え、化粧を落とさないで寝てしまったり、同じ服を着続けてしまったりするようになりました。

これではいけない！と奮起して、美しさを保つために、憧れの人を思い浮かべて洗顔して寝るように心がけています

（81歳）

●病院で「何かアレルギーはありますか？」と聞かれ、「甲殻類アレルギーです」と答えたかったのに、「甲殻類」が思い出せなかった。

趣味の俳句も、鋭さが欠けてきた気がする

（71歳）

●街でショーウィンドウに映った自分の姿勢や顔を見て、あまりの老けようにゾッとした。

いつも人に見られているという意識を持っていないと！

（63歳）



●鍋の火を消し忘れて出かけてしまった。2時間後に帰宅すると、自動でガスは止まっていたが、冷や汗は止まらず。

それからは、目立つところに「指さし確認！」と書いた貼り紙をして、声に出してチェックするようにしている

（75歳）

●60歳で人間ドックを受けたときに視力低下を指摘され、緑内障の目薬をさし始めることに。

コンタクトレンズが使えなくなったことも残念だし、セカンドライフは読書三昧と思っていたのに、老眼鏡をかけて読書をすると疲れるのも悲しい。

61歳での運転免許証更新はなんとかクリアしたが、次はどうなることやら

（65歳）

●去年までは、1時間くらい問題なく草取り作業ができていたのに、今は30分がやっと……。

このまま歩けなくなっては困るので、グラウンド・ゴルフで足腰を鍛えはじめました

（90歳）

