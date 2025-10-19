自身の老いを実感したエピソード「同じ話を繰り返す」「オシャレするのが面倒に」「鍋の火を消し忘れたまま外出」
まだまだ若いつもりでいたけれど、まさかの変化にショック！ 読者232人から寄せられた《老い》のエピソードとは
回答者数……232人／平均年齢……72.8歳
●動作が鈍く、移動に時間がかかり、同じ話を繰り返す友人を見ていて、「きっと私も……」と落ち込む。同居していた義母もそうでしたから。
老いとはこういうことか……。しみじみと切ない。
（83歳）
●面倒くさいと思うことが増え、化粧を落とさないで寝てしまったり、同じ服を着続けてしまったりするようになりました。
これではいけない！と奮起して、美しさを保つために、憧れの人を思い浮かべて洗顔して寝るように心がけています
（81歳）
●病院で「何かアレルギーはありますか？」と聞かれ、「甲殻類アレルギーです」と答えたかったのに、「甲殻類」が思い出せなかった。
趣味の俳句も、鋭さが欠けてきた気がする
（71歳）
●街でショーウィンドウに映った自分の姿勢や顔を見て、あまりの老けようにゾッとした。
いつも人に見られているという意識を持っていないと！
（63歳）
●鍋の火を消し忘れて出かけてしまった。2時間後に帰宅すると、自動でガスは止まっていたが、冷や汗は止まらず。
それからは、目立つところに「指さし確認！」と書いた貼り紙をして、声に出してチェックするようにしている
（75歳）
●60歳で人間ドックを受けたときに視力低下を指摘され、緑内障の目薬をさし始めることに。
コンタクトレンズが使えなくなったことも残念だし、セカンドライフは読書三昧と思っていたのに、老眼鏡をかけて読書をすると疲れるのも悲しい。
61歳での運転免許証更新はなんとかクリアしたが、次はどうなることやら
（65歳）
●去年までは、1時間くらい問題なく草取り作業ができていたのに、今は30分がやっと……。
このまま歩けなくなっては困るので、グラウンド・ゴルフで足腰を鍛えはじめました
（90歳）
＜後編につづく＞