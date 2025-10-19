日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第2話が10月19日に放送予定です。

【写真】優太郎を演じる小泉孝太郎

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



（c）早見和真／新潮社

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演。



日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（c）TBSスパークル／TBS

第2話あらすじ

耕造（佐藤浩市）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須（妻夫木聡）は、早速、競馬事業部の専任秘書の命を受けるが、競馬を嫌う耕造の妻・京子（黒木瞳）の対応も仕事の一つだった。

ある日、優太郎（小泉孝太郎）は若手社員からの不満を理由に、今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。

それを受け入れてしまった耕造は、最も戦力になりそうなロイヤルファイトを勝たせるため、栗須を連れて美浦トレーニングセンターへ。



日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（c）TBSスパークル／TBS

しかし、耕造の強引さが調教師・田所の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走するはめになってしまった。

そんな折、生産馬のレースで東京に来ていた加奈子（松本若菜）と会った栗須は、広中（安藤政信）という優秀な調教師がいると聞き、彼の厩舎を訪ねるが…！