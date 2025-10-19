高知蔦屋書店で「リカちゃん ポップアップ」開催決定！ レトロなグッズやフォトスポットを用意
着せ替え人形「リカちゃん」のポップアップストア「リカちゃん POP−UP STORE レトロパーティー」が、10月22日（水）〜11月10日（月）の期間、高知・高知市にある高知蔦屋書店で開催される。
【写真】アクスタなどが登場！ レトロかわいいグッズ一覧
■購入特典も
今回クレイジーバンプが手掛け開催される「リカちゃん POP−UP STORE レトロパーティー」は、初代「リカちゃん」の復刻版である「レトロリカ」をモチーフにしたグッズが並ぶ、期間限定の大人向けポップアップショップ。
会場には、「レトロリカ」のドールをそのままデザインに落とし込んだグッズをはじめ、大人に人気のキャラクターやブランドとコラボレーションした「リカちゃん」などが展開される。
また、イラストレーター鈴木旬氏による、「リカちゃん」の描き下ろしイラストがグッズ化。特典も用意され、会期中は商品を5000円（税込）購入ごとにオリジナルカードがもらえる。
さらに、初代「リカちゃん」のパッケージを再現したフォトスポットや人形専用のフォトスポットが設置されるほか、10月25日（土）と10月26日（日）にはリカちゃんとの撮影会も行われる。
