柳田悠岐が4番に 日本S進出王手から連敗中のソフトバンクがオーダー大幅改造 前日救急搬送のソフトバンク中村晃はベンチ外
◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第5戦 ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）
日本シリーズ進出王手を掛けてから2連敗中のリーグ覇者ソフトバンクは本拠地で日本ハムを迎え撃つ。3勝（アドバンテージによる1勝を含む）2敗のソフトバンクは勝てば、2年連続の日本シリーズ進出が決まる。
オーダーを大幅に改造。4番には柳田悠岐が入り、1番野村勇、5番に正木智也が入った。12打席無安打で第4戦はスタメンを外れていた牧原大成が2試合ぶりに先発出場する。
先発は大津亮介。
18日の第4戦で塁審と衝突して救急搬送後、「後頭部の打撲」と診断された中村晃はベンチ外となった。19日に球場入りした際は「昨日は普通に寝られた。むち打ちみたいな状態」と語った。
【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】
1 遊 野村勇
2 中 周東佑京
3 右 柳町達
4 左 柳田悠岐
5 指 正木智也
6 三 栗原陵矢
7 一 山川穂高
8 捕 海野隆司
9 二 牧原大成
投 大津亮介