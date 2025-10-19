笑顔でバットを振り込む柳田（撮影・星野楽）

　◆パーソル　クライマックスシリーズ　パ　ファイナルステージ　第5戦　ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）

　日本シリーズ進出王手を掛けてから2連敗中のリーグ覇者ソフトバンクは本拠地で日本ハムを迎え撃つ。3勝（アドバンテージによる1勝を含む）2敗のソフトバンクは勝てば、2年連続の日本シリーズ進出が決まる。

　オーダーを大幅に改造。4番には柳田悠岐が入り、1番野村勇、5番に正木智也が入った。12打席無安打で第4戦はスタメンを外れていた牧原大成が2試合ぶりに先発出場する。

　先発は大津亮介。

　18日の第4戦で塁審と衝突して救急搬送後、「後頭部の打撲」と診断された中村晃はベンチ外となった。19日に球場入りした際は「昨日は普通に寝られた。むち打ちみたいな状態」と語った。

【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】
　1　遊　野村勇
　2　中　周東佑京
　3　右　柳町達
　4　左　柳田悠岐
　5　指　正木智也
　6　三　栗原陵矢
　7　一　山川穂高
　8　捕　海野隆司
　9　二　牧原大成
　　　投　大津亮介