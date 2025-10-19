◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第5戦 ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）

日本シリーズ進出王手を掛けてから2連敗中のリーグ覇者ソフトバンクは本拠地で日本ハムを迎え撃つ。3勝（アドバンテージによる1勝を含む）2敗のソフトバンクは勝てば、2年連続の日本シリーズ進出が決まる。

オーダーを大幅に改造。4番には柳田悠岐が入り、1番野村勇、5番に正木智也が入った。12打席無安打で第4戦はスタメンを外れていた牧原大成が2試合ぶりに先発出場する。

先発は大津亮介。

18日の第4戦で塁審と衝突して救急搬送後、「後頭部の打撲」と診断された中村晃はベンチ外となった。19日に球場入りした際は「昨日は普通に寝られた。むち打ちみたいな状態」と語った。

【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】

1 遊 野村勇

2 中 周東佑京

3 右 柳町達

4 左 柳田悠岐

5 指 正木智也

6 三 栗原陵矢

7 一 山川穂高

8 捕 海野隆司

9 二 牧原大成

投 大津亮介