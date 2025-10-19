¡ÖÍÄ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¤©¤©¤©¡×ÍèÇ¯Âç²Ï½Ð±éÍ½Äê¡¢25ºÐÇÐÍ¥à¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¹õÈ±Ã»È±¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°Ìò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Í¡×
¡ÖÍÄ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¤©¤©¤©¡×
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¼ã¼ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤Îà¥ª¥óÈýá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¤Ã¤È¥ª¥óÈý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ö¤ê¤Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Á°È±¤òÈý¤Ç¤½¤í¤¨¤¿Ã»È±¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜÎçÀ¸(25)¡£
¡¡¥°¥ì¥¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ó¸µ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÌë¤ÎÅÔ¿´¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¡ÖÍÄ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¤©¤©¤©¡×¤È¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¹õÈ±Ã»È±¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¹¹¤Ë´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°Ìò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï2022Ç¯¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥à¥¹¥á¤Î7Æü´Ö¡×(TBS)¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£24Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤äÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó) ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¡£