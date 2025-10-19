来年1月に東京で開催されるバレーボールの全日本高校選手権（春高バレー）の福岡県予選が25日に始まる。女子で2大会連続4度目の春高出場を目指す福岡工大城東は左利きのオポジット、飼鶴丸芽生（かいつるまる・めい）＝2年＝が攻撃の柱に成長。近年の福岡で「2強」を形成し、今夏の全国高校総体（インターハイ）で準優勝したライバル福岡女学院との決戦の日を待ちわびている。決勝は男女ともに11月8日、福岡市の照葉積水ハウスアリーナで行われる。

珍しい名字の持ち主で、全国でも福岡や佐賀、埼玉に30人ほどしかいないようだ。「かいつるまる、となかなか読んでもらえないんです」。飼鶴丸は笑った。

インパクトがあるのは名前だけではない。身長176センチの飼鶴丸がライト側から放つアタックは強烈。そんな「剛腕サウスポー」に、ここ一番でボールが集まるのには理由がある。「メイは魂を込めて打ってくれます。仮にレシーブが乱れても、高く上げたら決めてくれるという安心感が一番あります」。キャプテンでセッターの川端菜々子（3年）が言い切った。

陸上競技の経験者でもある両親の影響で、飼鶴丸は小学4年から3年間、北九州市の地域スポーツクラブ「LAC」でやり投げなどに取り組んだ。全身の筋力がバランス良く鍛えられ、柔軟性も向上。腕の振りと体重移動を連動させたスムーズな体の使い方をマスターしたことが、福岡県岡垣町の岡垣東中に入学してから始めたバレーボールに生きた。高校は福岡市の福岡工大城東に進学。1年時からコートに立ち、福岡女学院に3―2でフルセット勝ちした昨秋の春高予選決勝では途中出場で18打数7得点の活躍。不動のレギュラーとなった今年は持ち前の強打に磨きがかかった。

「パワーで勝負する選手になりたいです。相手のブロックは見えるので、トスによってブロックアウトにするのか、いろいろと打ち方は変えますが、一番自信があるスパイクは（角度をつけた）インナーです」

飼鶴丸がさらに自信を深めたのが10月13日の鹿児島実との練習試合だった。25点先取での計7セットで、失セット1の完勝。前衛だけでなく、後衛からも強打を打ち込み、サーブでも相手のレシーブを崩した。

「この一年でグッと伸びました。ハイセット（レシーブが乱れた際の高いトス）をたたけますし、決めきる力があります。九州には、飼鶴丸と同じ左打ちで、役割も似ている忠願寺莉桜（ちゅうがんじ・りおん）さんという素晴らしい選手がいますが、オフェンス面に関しては負けていないと思います。学年も同じ2年生ですし、おそらく本人も意識しているはずです」

葛西廣紀監督（46）は東九州龍谷（大分）のエースアタッカーで、U19（19歳以下）女子日本代表の忠願寺の名前を挙げた上で、飼鶴丸の能力の高さに言及した。2人は九州内での合宿や試合での対戦を通して面識があり、お互いに「リオン」「メイメイ」と呼び合う仲だ。「リオンはフェイントもうまいですし、ディフェンスやつなぎも頑張っていますから」と飼鶴丸も励みにしている。その忠願寺と春高で再会するためにも、福岡県予選を勝ち抜かなければならない。

2024年度の福岡工大城東は新人戦、インターハイ予選、春高予選の「県内3冠」を達成し、春高では初勝利を含む2勝を挙げた。逆に25年度は福岡女学院の後塵（こうじん）を拝する大会が続き、5月のインターハイ予選決勝では14―25、11―25で完敗した。全部で三つある九州大会では2度対戦し、いずれも敗戦。勝った福岡女学院が九州女王に輝いた。

中高一貫で鍛え上げ、中学時代に「全国3位」となったメンバーが主力として引っ張る福岡女学院の攻守の完成度は高い。インターハイでの準優勝も意外ではなく「やっぱり強いです」と、司令塔の川端も想定内の結果として冷静に受け止めた。「女学院さんを倒せば、私たちも全国で上位に…春高でのセンターコート（準決勝以降の試合が行われる特設コート）を狙えるということ。女学院さんに勝つことが目標への第一関門です」。宿敵へのリスペクトを込めて打倒の誓いを立てた川端の横で、飼鶴丸も笑顔で続いた。

「みんなが一生懸命つないでくれるボール…絶対に打ち抜きます。相手のブロックも吹っ飛ばします」

ともに勝ち上がれば、大一番は「11・8」―。誇りを懸けた博多の秋が熱く燃え上がる。（西口憲一）

2年連続の春高出場を目指して福岡工大城東高を引っ張るキャプテンでセッターの川端菜々子（左）と強打が魅力の飼鶴丸芽生

【福岡県代表（女子）の近年の春高成績】

24年度 福岡工大城東 16強

23年度 福岡女学院 初戦敗退（1回戦）

22年度 福岡工大城東 初戦敗退（1回戦）

21年度 八女学院 8強

20年度 誠修 初戦敗退（1回戦）