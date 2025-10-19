今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が、１９日の新潟３Ｒで１８頭立て１２番人気の伏兵インフローレ（牝３歳、栗東・寺島）を勝利に導き、ＪＲＡ通算１００勝を達成。藤田菜七子元騎手、永島まなみに続き、ＪＲＡ女性騎手による史上３人目の大台到達となった。

道中は後方でじっくり脚をため、勝負どころで外めをスムーズに進出。直線では馬場の真ん中から力強く伸び、残り２００メートルを切ったところで前を抜き去った。２着には１７番人気コムーネ、３着に３番人気ティピティーナが入線し、３連単８３９万６４２０円の大波乱決着となった。

今村聖奈は「大変長らくお待たせしました。（１００勝まで）残り２勝になってから、早く決めたいと思っていたのですが、少し時間がかかってしまいました。（所属する寺島厩舎の管理馬で達成したことについて）苦しいときもいつも支えてくれた厩舎なので、節目に自分の厩舎で決められたことはすごくうれしいです。デビュー１年目のことを考えると、もっと早く１００勝しなければならなかったと思います。トレセンにもたくさん女性ジョッキーの卵の子たちがいるので、その子たちを引っ張っていけるような存在になれたらいいなと思っています」と語った。