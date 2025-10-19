秋の北信越高校野球大会は19日、日本文理と帝京長岡の決勝戦が行われました。大会史上初となる新潟県勢同士の決勝は、一進一退の攻防となりましたが、8回に逆転した帝京長岡が5ー4で日本文理を下し、去年春以来2回目の優勝を飾り、来春センバツを確実にしました。優勝した帝京長岡は来月行われる明治神宮大会に出場します。



また、来春センバツに出場できる北信越枠は2校のため、帝京長岡と日本文理の新潟県勢2校同時出場が濃厚となりました。

帝京長岡(新潟3位) 000010130 5

日本文理(新潟1位) 200000020 4



秋の新潟県大会準決勝でも対戦した両者。試合は初回から動きます。帝京長岡先発の高木の制球が定まらず、3連続四球から犠飛や内野ゴロで文理が2点を先制します。その後は救援した西脇が試合を立て直すと、帝京長岡は5回、四球や捕逸などから1点を返します。さらに7回には、3番松本の適時打で同点に追いつきます。そして7回裏、帝京長岡はエース工藤を投入し、文理打線を無失点に抑えると、8回表、日本文理もエース染谷がマウンドへ。

帝京長岡打線は、この代わったばかりの染谷を攻め立て、2本の安打で一死2・3塁の好機を作ると、9番富田が右中間に適時三塁打を放ち、2点を勝ち越し。さらにスクイズで1点を追加し、この回一挙3得点を挙げます。

一方、初回以降得点を挙げられず、1安打に抑え込まれていた文理打線は8回裏、2連続四球にこの日2本目の安打が出て無死満塁の好機を作ります。ここでワイルドピッチとスクイズで2点を返し、1点差に迫ります。さらに無死2・3塁と好機は続きましたが、ここは帝京長岡の工藤が踏ん張り、追加点を許しません。

試合はそのまま帝京長岡が5－4で日本文理に新潟大会のリベンジを果たし、去年春以来2度目優勝を飾りました。