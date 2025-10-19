来春選抜の重要な参考資料となる「第153回北信越地区高校野球大会」の決勝が19日、富山市民球場で行われた。大会史上初の新潟勢同士の対戦となった決勝は、帝京長岡（新潟3位）が5―4で日本文理（新潟1位）に競り勝ち、秋は初優勝を決めた。

初回に先発右腕の高木柊冴（1年）が先頭から3連続四球を与え、1死も奪えずに降板。スクランブル登板となった2番手の左腕・西脇駆（2年）が試合を壊さなかった。ピンチからの登板となった初回こそ2点を失ったが、2回以降はリズム良く投球して6回まで無失点。流れを引き戻した。

打線は5回に内野ゴロの間に1点を返して1点差とすると、7回には3番・松本覇（はうる、1年）の適時打で同点。続く8回は途中出場の9番・富田惇紀（2年）が勝ち越しの2点適時打を放つなど3点を奪った。

7回からマウンドに上がったエース左腕・工藤壱朗（1年）は8回に1点差まで詰められるも、そのまま逃げ切って頂点へ。新潟県大会の準決勝で7回コールドで敗れた相手に、北信越の決勝という大舞台でリベンジを果たした。

来春選抜の北信越の出場枠は現時点で2。すでに準決勝を勝利した時点で日本文理とともに出場が当確した。正式に出場が決まれば、新潟勢としては14年の日本文理以来、12年ぶりに来春選抜出場となる。

帝京長岡は11月14日に開幕する神宮大会に初めて出場する。初戦は第1試合で、四国地区代表と対戦する。