¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖºÇ°¦¤ÎÉ×¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¤ÎËÌÀî¤Ï¡ÖÂè3½µ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºÇ°¦¤ÎÉ×¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï»°ÃË°ì½÷¤òÌÙ¤±¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤ò°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¾æ¤Ë¡¢½ÀÆð¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿4½µ¤Ç¡×¤ÈÅê¹Æ¡£·àÃæ¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤¿ÐüÌò¡¦Äé¿¿°ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤ë¤Î¡¡¤Ï¤ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¿¥¨É±¤µ¤Þ¤ÈÑ£¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖËÌÀî·Ê»ÒÍÍ¡¡¥¿¥¨ÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¸ÀÍÕ¡¢ÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖËèÆü·ç¤«¤µ¤º´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÏÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹...º£²ó¤ÎÀé¼Ò»¥¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
