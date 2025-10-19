きょう（19日）西日本・東日本は湿った空気が流れ込み太平洋側を中心に雷雨に 北海道には寒気が入りあす（20日）にかけて山沿いで雪の積もる所も
きょうは湿った空気が流れ込む西日本と東日本は、太平洋側を中心に雷雨となる所があるでしょう。北海道には寒気が入り、あすにかけて山沿いで雪の積もる所がありそうです。積雪や路面凍結によるスリップ事故などにご注意ください。
予想最高気温です。全国的にきのうより低い所が多く、天気が崩れる場所では、実際の気温より空気がヒンヤリと感じられそうです。特に北海道は季節先取りの空気の冷たさとなるでしょう。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：13℃ 釧路：14℃
青森 ：16℃ 盛岡：18℃
仙台 ：18℃ 新潟：18℃
長野 ：19℃ 金沢：21℃
名古屋：23℃ 東京：25℃
大阪 ：24℃ 岡山：22℃
広島 ：23℃ 松江：22℃
高知 ：30℃ 福岡：24℃
鹿児島：30℃ 那覇：31℃
週間予報です。あす以降は南西諸島は前線の影響で、しばらく雷雨が続くおそれがあります。日本海側は雨や曇りのスッキリしない天気の日が多いでしょう。太平洋側は晴れ間のある日が多い予想です。この先の気温は全国的に平年並みか低く、西日本の残暑もようやく落ち着く見込みです。