きょうは湿った空気が流れ込む西日本と東日本は、太平洋側を中心に雷雨となる所があるでしょう。北海道には寒気が入り、あすにかけて山沿いで雪の積もる所がありそうです。積雪や路面凍結によるスリップ事故などにご注意ください。

予想最高気温です。全国的にきのうより低い所が多く、天気が崩れる場所では、実際の気温より空気がヒンヤリと感じられそうです。特に北海道は季節先取りの空気の冷たさとなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：14℃

青森 ：16℃ 盛岡：18℃

仙台 ：18℃ 新潟：18℃

長野 ：19℃ 金沢：21℃

名古屋：23℃ 東京：25℃

大阪 ：24℃ 岡山：22℃

広島 ：23℃ 松江：22℃

高知 ：30℃ 福岡：24℃

鹿児島：30℃ 那覇：31℃

週間予報です。あす以降は南西諸島は前線の影響で、しばらく雷雨が続くおそれがあります。日本海側は雨や曇りのスッキリしない天気の日が多いでしょう。太平洋側は晴れ間のある日が多い予想です。この先の気温は全国的に平年並みか低く、西日本の残暑もようやく落ち着く見込みです。