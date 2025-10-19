TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。17日にクライマックスシリーズ（CS）制覇を決めた阪神タイガースへの祝福と、近況について綴りました。
 

【写真を見る】【ニャンちゅう】　声優・津久井教生さん　「野球観戦は心も体も上がっていく対症療法です」「体は動かなくても心は躍動しています」 【ＡＬＳ闘病】



津久井教生さんは、「野球観戦は心も体も上がっていく対症療法です」と題し、「野球観戦で気持ちが上がりました　阪神タイガース、クライマックス制覇おめでとうございます　日本シリーズに進出であと４勝すると日本一です　またワクワクするような試合を楽しみにしています」と投稿。
 



続けて、「スポーツ観戦は楽しいです　ベッドの上で、体は動かなくても心は躍動しています　喜怒哀楽が素直に出ます　顔の表情筋もいつもより動きます（笑）」と綴りました。
 



津久井さんは最後に、「こういう刺激は大切だと思うのです　心の動きにちゃんと動かない体が反応しているのです　動かない手が拍手しています　観戦後は心地よく疲れています　これは素敵な事だと思います　こういう対症療法になる時間も大切にしていきます」とコメントし投稿を締めくくりました。
 



昨年（2024年）10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。
 



続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。
 



津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。

【担当：芸能情報ステーション】