歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーへの想いを綴りました。



浜崎あゆみさんは「日本を離れ、新たな歴史を刻み続けたアジアツアー。長く永い旅がいよいよ終幕へ。」と、投稿。

続けて「本日の情報の解禁と共にマカオでのビルボードもスタートしたそうです。スケールにビビり倒しながらも、気合いはバチバチに上がる一方です。」と、記しました。







そして「2024年からスタートした、16年ぶりとなったアジアツアー。数え切れないほどの各地毎の現地クルーの皆様、そして日本からの頼もしいツアークルーの皆様、戦友で心友である一座達、そしてアジア中のTAという大家族に支えられてきた、ほんの少し振り返ろうとするだけで胸がぎゅっとなるアジアツアーが、いよいよ2026年1月10日にマカオのヴェネツィアンアリーナ にて大フィナーレを迎えます!!!!」と、綴りました。









浜崎あゆみさんは「こんなに素晴らしい場所で締めくくれるなんて夢のようです。。。」「きっと、この夜の全ての瞬間は私達にとって永遠になるでしょう。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「素敵❤素晴らしい」・「最後まで怪我なくみんなで走り抜けてね！来年はたくさんあゆに会えますよーに❤」・「世界中のTAのコト考えてくれて本当にありがとう いっぱいayu❤に逢えるよう頑張る ありがとう 体調管理しっかりしてね ayu❤大好き」などの反響が寄せられています。









