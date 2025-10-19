今回は、食い尽くし系モラハラ夫に暴言を吐かれた話を紹介します。

「黙って料理してりゃいいんだよ」と言われ…

「ウチの夫はいわゆる食い尽くし系で、家にあるものは何でも食べてしまいます。さらに、私をバカにするなどモラハラな言動も目立ち、離婚を考えることも度々……。

そんな夫ですが、私が料理を作るたびに『お前の料理、めっちゃ美味いな』と褒めてきます。でも私を褒めるのは料理だけ。私が『作ったものを、全部食べないでよ』『食費もかかるしさ』と小言を言うと、夫は逆ギレし『黙って料理してりゃいんだよ』『お前は俺に料理を作るために結婚したんだろ？』とありえない発言をしてきて……。

『私は飯炊き女じゃない！』と言い返したい気持ちでいっぱいです。本当に離婚しようかな」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年1月）

▽ まるで妻を、家政婦か何かだと勘違いしているのでしょうか……。こんなの許せませんし、夫に徹底的にやり返してやりたいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。