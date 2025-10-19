ブラジル戦で負傷の伊東純也、来週のELも出場微妙か「チームにとって残念なニュース」
ゲンクのFW伊東純也はブラジル戦の負傷により、リーグ再開初戦を欠場するようだ。地元紙『HBVL』の情報をもとに『フットボール・プレミア』が伝えている。
伊東は日本代表として14日のブラジル戦に出場し、2アシストの活躍で3-2の逆転勝利に大きく貢献した。しかし日本サッカー協会(JFA)のスタッフは試合後、右足の検査を行うと発表。伊東自身もインスタグラム(@1409junya)を通じて「少し怪我をしてしまいました。なるべく早く戻れるように頑張ります!!」と伝えていた。
ベルギーメディアによると軽い筋肉系の怪我だといい、19日に行うベルギー・リーグのセルクル・ブルージュ戦は欠場するという。また23日にはUEFAヨーロッパリーグ(EL)のベティス戦も控えているが、出場可否は「危ぶまれている」状況とし、攻撃を牽引している中で「チームにとって残念なニュース」と伝えている。
伊東はゲンクで10番を背負う今季ここまで、公式戦で10試合3ゴールを記録している。
