讃岐vs北九州 スタメン発表
[10.19 J3第32節](ピカスタ)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 99 附木雄也
MF 10 川西翔太
MF 21 ノ・スンギ
MF 24 上野輝人
MF 33 河上将平
MF 35 左合修土
FW 22 大野耀平
FW 50 木許太賀
控え
GK 41 飯田雅浩
DF 5 小松拓幹
DF 18 宮市剛
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 27 柳雄太郎
FW 88 松本孝平
監督
濱崎芳己
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
MF 20 矢田旭
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 49 駒沢直哉
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 99 附木雄也
MF 10 川西翔太
MF 21 ノ・スンギ
MF 24 上野輝人
MF 33 河上将平
MF 35 左合修土
FW 22 大野耀平
FW 50 木許太賀
控え
GK 41 飯田雅浩
DF 5 小松拓幹
DF 18 宮市剛
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 17 牧山晃政
MF 27 柳雄太郎
FW 88 松本孝平
監督
濱崎芳己
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
MF 20 矢田旭
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 49 駒沢直哉
監督
増本浩平