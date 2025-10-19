山形vs熊本 スタメン発表
[10.19 J2第33節](NDスタ)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 17 寺山翼
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
FW 23 大森真吾
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
DF 25 小林慶太
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 古長谷千博
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 14 塩浜遼
FW 17 藤井皓也
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 3 大西遼太郎
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 21 豊田歩
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
