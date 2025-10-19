相模原vs松本 スタメン発表
[10.19 J3第32節](ギオンス)
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 22 福井和樹
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 23 滝裕太
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 25 川上航立
MF 36 松村厳
FW 14 安藤翼
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 23 滝裕太
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 25 川上航立
MF 36 松村厳
FW 14 安藤翼
FW 42 田中想来
監督
早川知伸