金沢vs岐阜 スタメン発表
[10.19 J3第32節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 16 毛利駿也
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 20 長倉颯
DF 39 庄司朋乃也
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 27 横山智也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 40 平瀬大
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 18 山谷侑士
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 16 毛利駿也
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 20 長倉颯
DF 39 庄司朋乃也
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 27 横山智也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 40 平瀬大
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 18 山谷侑士
監督
石丸清隆